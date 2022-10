Homem suspeito de assalto é encontrado fumando cigarro durante prisão

Um homem, suspeito de ter roubado mãe e filha, foi encontrado por policiais embaixo de um montante de roupas dentro de um dos quartos da casa onde ele morava, na cidade de Guapó, em Goiânia.

O suspeito, identificado como Nilton Silva Santana, de 46 anos, chamou a atenção ao ser flagrado fumando um cigarro no momento em que os agentes deram ordem de prisão. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (13).

De acordo com informações do G1, Nilton e o outro suspeito, Iago Ramos Silvério, 22, teriam ameaçado as duas mulheres com uma faca, levando os pertences pessoais de ambas. Após a denúncia, os objetos pessoais foram encontrados na casa de um deles e, sem seguida, devolvidos às vítimas.

(Foto: Divulgação/PCGO)