Homem tenta bater recorde com mais de 2 mil tatuagens de peças de quebra-cabeça

Para alguns, apenas uma única tatuagem já te satisfaz. Mas, para Paul Laurence, seu corpo virou uma vitrine de tatuagens. Isso porque o norte-americano já conseguiu colocar 2.123 tatuagens de peças de quebra-cabeças, tendo nos braços, pernas, costas, tronco, pescoço, mãos e pés.

O rapaz, que atualmente faz apresentações como artista, ator e performance, se denomina como The Enigma e começou a se modificar em 1992, ano que iniciou as tatuagens. De acordo com Paul, em entrevista ao site The Mirror, do Reino Unido, foram 30 dias consecutivos pintando o corpo. "Foi um mês difícil. Houve muitos sentimentos intensos", disse.

Em 2011, juízes de um concurso ficaram três horas contando as peças tatuadas no corpo de Paul, conseguindo quebrar o recorde oficial de maior número de tatuagens de peças de quebra-cabeça em um único corpo.

Além do corpo, ele também pintou os globos oculares de preto e modificou sua orelha para que ficassem iguais a um quebra-cabeça. Paul inseriu implantes em sua cabeça em forma de chifres.