Homem tenta entrar na Austrália com sanduíche do McDonald's e é multado em quase R$ 10 mil

Um homem foi multado em 2,7 mil dólares australianos (R$9,7 mil em reais) após uma cachorra farejadora conseguir sentir o cheiro de um café da manhã do McDonald 's na mala do viajante, que voou de Bali, na Indonésia, para a Austrália.

O animal farejou o cheiro de dois ovos, linguiça e presunto que estavam dentro da mochila do homem. A Austrália tem feito medidas sérias de biossegurança após a Indonésia ter detectado em vacas casos de febre aftosa.

O ministro da Agricultura do país, Murray Watt, afirmou que o café da manhã do passageiro será a refeição de McDonald 's mais cara da vida dele, já que o valor da multa é o equivalente a duas passagens aéreas para Bali.

Foto: Reprodução/Governo da Austrália

A cadela, chamada de Zinta, trabalha no aeroporto de Darwin, no norte da Austrália. Para o ministro, a ajuda do animal é fundamental para evitar dores de cabeça. “É excelente ver que ela já está contribuindo para manter o país mais seguro”, disse.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que um passageiro toma multa por levar alimentos proibidos. Um outro homem carregava um sanduíche do Subway na mochila para uma viagem a Singapura.

"Biossegurança não é piada, nos ajuda a proteger nossos empregos, nossas fazendas, nossa comida e dá apoio à economia”, afirmou Watt.