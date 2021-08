Homem usa retroescavadeira para se vacinar contra a covid-19 em Salvador

Um trabalhador da construção civil apareceu, na tarde desta quarta-feira (4), para se vacinar contra a Covid-19 de forma inusitada no drive-thru montado pela Prefeitura na Universidade Federal da Bahia – Campus Ondina, na Avenida Adhemar de Barros. A bordo de uma retroescavadeira, Melquíades Ferreira Santana, que atua na requalificação da avenida, aproveitou que o acesso ao local estava com a fila pequena e decidiu se aventurar.



O operário contou que já havia tentado se imunizar antes, mas não havia conseguido por ter esquecido de fazer o recadastramento do SUS. Nesta quarta, então, com o cadastro atualizado, recebeu o imunizante. Aos 41 anos, ele conta que foi recebido com surpresa pela equipe de vacinação, que fez questão de registrar o momento ao lado dele.

Para Santana, a melhor maneira de se precaver da Covid-19 é tomando a vacina. “Tem que tomar, para melhorar a pandemia. Eu tenho certeza que se não tomar é pior”. Perguntado se voltaria para a segunda dose ou para outra imunização a bordo do instrumento de trabalho, ele não pensou duas vezes: “Com certeza! Por que não?”.