Homem vai ao hospital tratar dor no dedão e descobre tumor em fase terminal

Richard Bernstein, 42, estava com uma dor no dedão do pé direito. Ao chegar no hospital para se consultar, ele recebeu o diagnóstico de um tumor em fase terminal. O caso aconteceu nos Estados Unidos.

Segundo o jornal "New York Post", ele, sentia a dor há cinco anos, e pensava que se tratava de uma fratura, mas eram tumores no rim e um de um trombo tumoral, um tumor que se estende até um vaso sanguíneo.

Por muito tempo ele visitou pedólogos e fisioterapeutas, que não descobriam a causa do desconforto. Então, Richard procurou um especialista de medicina esportiva, que suspeitou de estenose espinhal, que pode pressionar nervos da coluna vertebral.

No entanto, os sintomas começaram a aumentar. A dor subiu para o tornozelo e, em março deste ano, sua perna começou a inchar. Foi só aí que um médico pediu um exame abdominal, que revelou o tumor.

"Ele (o médico) me disse que eu tinha quatro dias de vida", relatou Bernstein ao "New York Post".

Segundo o diretor de urologia do Hospital Phelps, Michael Grosso, o bloqueio de veias por conta do tumor e do trombo era o que explicava a dor no pé do aposentado, já que os sintomas de câncer no fígado costumam surgir já em uma fase avançada do tumor.

Após 12 horas de uma cirurgia complexa e casada entre médicos de diferentes especialidades, o tumor e o trombo foram retirados e uma ponte de safena foi realizada. Com o tumor retirado, os médicos descartaram, por enquanto, a necessidade de quimioterapia em Bernstein, que já anda sozinho e está se recuperando da cirurgia.