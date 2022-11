Homem 'viajante no tempo' confirma vitória do Brasil na Copa do Mundo

Uma 'visão' sobre a seleção brasileira está fazendo sucesso no Tiktok. Um homem, que alega ser "viajante do tempo" revelou que testemunhou a vitória do Brasil no dia 18 de dezembro, data final da Copa no Catar.

Segundo o usuário da rede social, a seleção brasileira vai enfrentar a França e ganhará de lavada. Ele, que se intitula de @worldcuptimetraveller (viajante no tempo da Copa do Mundo), tem outros vídeos que mostra algumas previsões certeiras.

Em junho de 2021, ele postou que a Itália iria ganhar da Inglaterra por 2x1. A final aconteceu no dia 11 de julho e os italianos levaram a melhor. Já no vídeo sobre o Brasil, ele comentou que a seleção voltará ao país natal com o hexa nas mãos.

Segundo o viajante, os dois gols serão de Marquinhos e Richarlison.