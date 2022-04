Homem viraliza ao ser 'atacado' por barata em bar; assista

Um vídeo que viralizou nas redes sociais na última terça-feira (12) mostra o desenvolvedor de software Bruno Stracke, de 31 anos, sendo surpreendido por, nada mais, nada menos que uma barata voadora, enquanto estava aproveitando o ambiente de um bar do centro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O vídeo, gravado por câmeras de segurança, foi publicado pela própria "vítima".

As imagens mostram o momento em que Bruno se levanta da cadeira na tentativa de se livrar do bicho. A amiga aponta para a barata, ainda impregnada na camisa do jovem.

O "fim" da barata foi assistido mais de um milhão de vezes em 24 horas.

Em entrevista ao UOL, Bruno contou que já é cliente assíduo do estabelecimento, e, por isso, o dono do bar entrou na brincadeira e o enviou o vídeo.

"Ele veio rir com a gente do que aconteceu e disse que ia pegar as imagens das câmeras para rir da minha cara. Ele me enviou e ficou engraçado, aí eu decidi passar vergonha na internet também", brinca.

Bruno contou que nesse dia, outras baratas teriam aparecido no local por causa de um bueiro quebrado.

"Depois disso, segui minha noite ali. Pedi uma água, me acalmei e segui na minha cerveja", conta.