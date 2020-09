Homem viraliza após pular sem proteção entre prédios de cinco andares; veja vídeo

Joseph Jamesh, usuário do TikTok, postou um vídeo pulando entre o teto de dois prédios em Brighton, na Inglaterra, sem nenhuma proteção. A cena de tirar o fôlego viralizou e já acumula mais de 700 mil visualizações.

A gravação começa com imagens de um carro da polícia na rua, observando a ousadia do rapaz no teto. Ele pula sem medo entre os prédios, que têm cerca de cinco andares, sendo recebido por amigos do outro lado.

Com a popularidade do vídeo, o TikTok incluiu um aviso na parte debaixo da tela: "A ação mostrada aqui pode causar machucados graves".

Após o feito viralizar, o mesmo usuário postou uma gravação do momento de outro ângulo. Desta vez, vemos o pulo da rua, ponto de vista que deixa ainda mais clara a distância entre os prédios.

"Vocês veem perigo, eu vejo calmaria", escreveu ele na legenda.

Assista: