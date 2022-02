Homenagens à Iemanjá podem ser feitas ao longo dos 64 km de orla de Salvador

Esse Dois de Fevereiro não será ‘dia de festa no mar’ pelo segundo ano consecutivo por conta da pandemia, mas isso não significa que a cidade com a maior orla do Brasil deixará de homenagear Iemanjá no dia dedicado a orixá. A praia do Rio Vermelho, tradicional ponto de encontro dos devotos, está bloqueada para evitar aglomeração e a transmissão da covid-19, mas a cidade oferece dezenas de outras praias onde as flores e os presentes podem ser depositados para a Rainha do Mar. Ao todo, os domínios de Janaína – um dos muitos nomes da deusa africana - em Salvador se estendem por 64 km de praias. É só escolher a de preferência e honrar a tradição.

A Guarda Civil Municipal terá cinco viaturas para monitorar a região do Rio Vermelho e impedir aglomerações. “O objetivo é que aconteça apenas a parte religiosa, com as homenagens e entrega do presente, nos moldes do ano passado, sem os festejos. A praia do Rio Vermelho vai estar fechada, mas vale lembrar que todo o restante do litoral de Salvador vai poder ser acessado. Quem quiser fazer a manifestação religiosa em outros locais, vai poder fazer e a prefeitura incentiva isso. A cidade tem 64 km de praia, incluindo as ilhas, então é bastante espaço para todo mundo”, destaca o inspetor da GCM, Marcelo Silva.

No Rio Vermelho, acesso à praia está bloqueado (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

De acordo com a prefeitura, a festa foi cancelada novamente este ano por conta do aumento do número de casos de covid-19 e das taxas de ocupação de leitos de UTI na cidade. No Rio Vermelho, onde tradicionalmente acontece a festa há décadas, a Colônia de Pesca Z1 abriga a Casa de Iemanjá. Mas, as homenagens à orixá não precisam, necessariamente, ser feitas apenas neste local.

É isso o que afirma a doutora em Antropologia Cristiane Sobrinho, autora do laudo que tornou a Festa de Iemanjá Patrimônio Cultural Imaterial de Salvador. “É uma tradição que acontece em vários locais. Tem o presente de Salinas da Margarida, o da Ribeira, o de Itapuã. A questão do Rio Vermelho é que a entrega de oferendas foi iniciada entre 1922 e 1923 pela Colônia de Pesca do Z1, a primeira da Bahia, que fica no Rio Vermelho. Tudo começou com os pescadores entregando o presente e, depois, entra o candomblé”, explica.

Segundo a antropóloga, não existe no calendário do candomblé o marco do dia 2 como sendo o Dia de Iemanjá. Portanto, além dos presentes poderem ser entregues em outras praias fora do Rio Vermelho, também podem ser entregues em outras datas. “Dia 2 é o dia em que os pescadores oferecem o presente e muitas pessoas de candomblé também fazem suas oferendas por conta da energia e simbolismo do dia. Mas Iemanjá e os orixás em si estão em todos os cantos, nos rodeando, o fundamental desse momento de oferta é a fé. Independentemente de onde e quando seja, Iemanjá vai aceitar o presente”, ressalta.

Outro local de tradição para a entrega de oferendas é Itapuã. O presidente da Colônia de Pesca Z-6, Arivaldo Santana, conta que os presentes serão depositados a partir das 9h de hoje, sem aglomeração. “Com a pandemia, ficamos só com a entrega dos presentes e vai ser assim esse ano também”, reforça.

O Dique do Tororó também entra na tradição, mas de uma maneira um pouco diferente. Antes de saudar Iemanjá, rainha das águas salgadas, os devotos saudam Oxum, a rainha das águas doces. A homenagem é feita tradicionalmente no Dique do Tororó, na madrugada do dia 1º. O responsável pelo presente de Oxum é o Pai Ducho de Ogum. Ele conta que, este ano, a homenagem seguiu o mesmo modelo do ano anterior, de forma restrita. Uma carreata saiu do Terreiro Ilê Axé Awa Ngy às 23h até o Dique.

Presente de Iemanjá foi antecipado na Gamboa (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

Homenagens antecipadas

No último domingo (30), devotos anteciparam as homenagens a Iemanjá em pelo menos dois pontos de Salvador: na Praia da Gamboa, um cortejo percorreu as escadarias até a entrega dos presentes no mar que banha a comunidade. Já no Rio Vermelho, os fiéis deixaram flores, acenderam velas e espalharam perfume na colônia de pescadores.

Na comunidade Solar do Unhão, ao lado do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), na Avenida Lafayete Coutinho (Contorno), as homenagens a Iemanjá começaram com um café da manhã. Os devotos chegaram cedo para fazer saudações, levar presentes, pedidos e agradecimentos. No Rio Vermelho, apesar dos tapumes que já impediam a visão parcial da praia, fiéis foram à Casinha de Iemanjá para agradecer, pedir e depositar seus presentes.

O que pode e o que não pode no Rio Vermelho?

O acesso à praia está proibido

Tapumes começaram a ser instalados no Rio Vermelho ainda no sábado (29) para impedir o acesso de pessoas à praia. De acordo com o decreto municipal, a praia estará totalmente bloqueada, da madrugada do dia 1º até às 6h do dia 3, entre o restaurante Sukiyaki e a Colônia de Pescadores Z1.

A entrega de presentes será restrita

Os devotos da rainha das águas salgadas tiveram até terça-feira (01) para deixar seus presentes na Casinha de Iemanjá. Nesta quarta (2), pescadores farão a entrega de tudo junto com o presente principal, que não ficará exposto para a população e será levado diretamente ao mar, sem qualquer permanência na Colônia de Pescadores, para evitar aglomerações.

Nada de som e comércio informal

Está proibida a realização de qualquer ação de emissão sonora em todo o trecho da Avenida Oceânica entre o restaurante Sukiyaki e a Vila Caramuru, assim como qualquer comércio informal (ambulantes). A fiscalização ficará a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Trânsito liberado

O trânsito estará liberado normalmente na Avenida Oceânica e equipes da Transalvador estarão no Rio Vermelho para evitar impedimentos da fluidez do tráfego.

Bares e restaurantes podem funcionar normalmente

O funcionamento de bares e restaurantes está liberado, diferente do ano passado, em horário normal. A restrição é que será permitido somente som ambiente, ou seja, a atividade sonora não pode ultrapassar o volume das vozes dos clientes. A proibição vai da meia noite do dia 1º até às 6h do dia 3, também do restaurante Sukiyaki à Vila Caramuru. Também será exigido o cumprimento dos protocolos sanitários, como a cobrança do cartão de vacinação, juntamente com documento de identidade, além do uso de máscara para circulação no estabelecimento e disponibilização de álcool em gel.