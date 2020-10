Homenagens e tributos celebram os 80 anos de John Lennon

O cantor John Lennon faria 80 anos nesta sexta-feira (9) e é lembrado com homenagens e tributos por todo mundo. Assassinado aos 40 anos, em Nova York, o músico sobrevive na memória coletiva dos fãs de música, especialmente, claro, dos Beatles.

Várias ações especiais celebram a data. A rede britânica BBC criou uma programação especial em que Sean Ono Lennon entrevista seu meio-irmão, Julian, Paul McCartney e Elton John.Como parte das comemorações, foi lançado também um box com dois CDs (há também a opção de quatro LPs) apresentando 36 gravações (remixadas do zero para a nova coleção) das mais importantes músicas da carreira solo do compositor, pôster, adesivo e dois cartões-postais. O Empire State, em Nova York, ganhou uma iluminação azul especial com um símbolo da paz em homenagem ao artista.

Dois tributos on-line também marcam o dia. O primeiro, no Teatro Within, acontece anualmente em Nova York, mas com a pandemia vai ser realizado em formato virtual de sexta a segunda (12) com Patti Smith, Jackson Browne e outros artistas. Já o tributo 'Dear John' vai contar com a presença de Peter Gabriel, KT Tunstall e Maxi Jazz.

Veja horários e links:

Dear John - Tributo com Peter Gabriel, KT Tunstall, Maxi Jazz e outros - 16h - Link

Tributo a John Lennon com Patti Smith, Jackson Browne, Rosanne Cash e outros - 20h - Link

Vida na música

Filho de Julia e Alfred Lennon, o artista nasceu em Liverpool, na Inglaterra, e foi batizado de John Winston Lennon, homenagens ao avô, John, e ao político inglês Winston Churchill.

A mãe foi uma figura marcante na vida de John, como os fãs de suas músicas podem notar. Sob influência dela e de tios, o garoto foi apresentado ao mundo da música e da literatura. Ele gostava de Elvis Presley e teve aulas de banjo na infância. Ganhou uma guitarra em 1956.

Foi nesse mesmo ano que John criou com amigos da escola sua primeira banda, The Quarrymen. Em um show, aos 15 anos, conheceu Paul McCartney, com quem viria a formar uma das parcerias mais famosas da música.

Dois anos depois, a mãe de John morreu atropelada, um momento definidor em sua vida. O adolescente passou a beber demais e ter problemas com controle de raiva.

Ele passou a se dedicar mais à música. No início dos anos 1960, John e Paul se juntaram a George Harrison e a Stuart Sutcliffe, na primeira formação dos Beatles. Depois, esse último foi substituído por Ringo Starr e o resto é história.

Nos anos 1960, John começou a se envolver mais com causas ativistas. Ele conheceu a artista Yoko Ono, que se tornou sua namorada e depois mulher. Os dois passaram também a escrever juntos. A vida na banda começou a ter conflitos. Em 1966, os Beatles chegaram ao fim. Em 1971, John e Yoko se mudaram para Nova York. O cantor intensificou seu ativismo nos EUA e passou a se dedicar à carreira solo.

Em 8 de dezembro de 1980, John foi morto em NY. Ele passou a tarde toda em um estúdio de gravações e voltou à noite para seu apartamento. Quando chegava ao prédio, ouviu alguém chamá0lo. Mark Chapman atirou contra o artista quatro vezes. Lennon morreu a caminho do hospital.