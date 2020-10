Homens armados invadem casa no interior da Bahia e matam criança; pai fica ferido

Um garoto de 7 anos foi morto a tiros dentro de casa em Iguaí, cidade no Sudoeste da Bahia, após dois homens invadirem o imóvel em busca do pai dele, que foi baleado e sobreviveu. O crime ocorreu na sexta-feira (16), de acordo com a Polícia Civil (PC)

Os nomes das vítimas não foram divulgados. Segundo a PC, um dos suspeitos já foi identificado, mas o órgão ainda não tem detalhes sobre a motivação do crime.

A Polícia Militar (PM-BA), que esteve no local do crime, informou ao CORREIO que, por volta das 19h30, de sexta policiais militares da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (8ª CIPM) realizavam rondas quando foram acionados para averiguar disparos de arma de fogo na rua Luís Azevedo Cerqueira, no bairro Marinho Freitas.

"No local, os policiais foram informados que duas pessoas haviam sido atingidas pelos disparos e encaminhadas por populares ao Hospital Manoel Martins de Souza, mas uma das vítimas não resistiu aos ferimentos. Os militares realizaram rondas e buscas nas imediações, porém nenhum suspeito foi localizado. A Polícia Civil investigará o fato", diz a nota da PM-BA.

