Homens armados invadem casas e fazem reféns no bairro de Engomadeira

Homens armados invadiram uma casa no bairro de Engomadeira, em Salvador, e fizeram pelo menos sete pessoas reféns. A Polícia Militar realizava ações de combate ao tráfico na tarde desta terça-feira (28) no bairro de Engomadeira, quando foi uma guarnição da 23ª CIPM foi recebida a tiros por um grupo de homens armados. Após perseguição, duas casas foram invadidas pelos suspeitos. Os reféns foram liberados após cerca de 1h30 de negociação.

Em uma das casas, um dos homens armados, identificado como Rafael, manteve uma mulher e cinco adolescentes reféns. A vítima, uma mulher de nome Priscila, disse ao BA TV que estava na laje de casa, quando o tiroteio começou.

"Eu estava em casa, e fui na lage pegar minha farda do trabalho, quando começou o tiroteio. Eu não vi por onde ele entrou. Ele entrou na minha casa e botou todo mundo no quarto. Minha casa está cheio de (marcas) de tiro", disse a mulher.

Em vídeos divulgados em aplicativos de mensagens é possível ver o suspeito com uma arma na mão. Ele usa boné e afirma que está com crianças no local. Desesperada, a Priscila chora, pede calma ao homem e cita o Salmo bíblico 91.

Homem identificado como Rafael manteve a técnica de enfermagem Priscila e cinco adolescentes como reféns (foto: Reprodução/TV Bahia)

Após negociação com militares, os reféns começaram a ser liberados. Dois filhos da mulher e três colegas, que estavam na casa estudando, foram liberados inicialmente. Em seguida, ela foi liberada e o homem preso.

Além disso, uma outra casa foi invadida na região, também pelo grupo perseguido inicialmente pela polícia. Em vídeos, é possível ver um senhora com uma arma sendo apontada para sua cabeça por um dos homens. Um segundo suspeito tem um ferimento feito por arma de fogo no braço. Eles afirmam que querem sair vivos do local. A polícia também negociou com a dupla e conseguiu a liberação da refém.

Ao fim da operação, oito homens foram detidos e os sete reféns liberados. Esse é mais um caso de invasão de casas por homens armados que fazem moradores como reféns em Salvador. No último sábado, cinco homens fizeram moradores de reféns ao fugir da polícia na Cidade Nova.

Na semana passada, uma mulher idosa foi feita de refém em Brotas. No mês passado, uma família ficou sob a mira de bandidos no IAPI. Nos dois casos, os bandidos estavam fugindo da polícia, invadiram as casas e fizeram os moradores de reféns.