Homens armados matam adolescente e atiram em jovem perto de bar no Uruguai

Dois homens armados numa moto atiraram contra um adolescente de 14 anos e um jovem, na noite de terça-feira (29), em um bar, na Rua Professor José Santana, no bairro do Uruguai, na Cidade Baixa. As vítimas foram socorridas para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas o adolescente já chegou a unidade de saúde sem sinais vitais. Atingido nas costas e pescoço, Joanderson Santos da Silva, 20 anos, permanece internado na unidade hospitalar. O crime ocorreu por volta das 23h30.

De acordo com informações do boletim de ocorrências do posto policial do HGE, o adolescente foi socorrido com marcas de disparos no tórax e pescoço e não resistiu. Já Joanderson, que conseguiu fugir do local, mas ainda assim foi atingido nas costas e no pescoço, na Avenida Caminho de Areia, segue internado.

Ainda de acordo com informações do boletim do posto policial da unidade de saúde, os autores dos disparos não foram identificados. As informações dão conta de que os criminosos chegaram numa moto, usando capacetes, quando dispararam contra as vítimas. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios Baía de Todos os Santos (DH/BTS). A Polícia Civil vai investigar o crime.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro