Homens assaltam funcionários de escola municipal em Feira de Santana

Dois homens armados invadiram uma escola municipal na cidade de Feira de Santana, nesta sexta-feira (30) e assaltaram funcionários do local. O crime ocorreu pela manhã na Escola Municipal Diva Matos Portela, que fica localizada na Rua Miguel Calmon, no bairro Jardim Cruzeiro.



De acordo com informações do Acorda Cidade, os dois homens ameaçaram as vítimas, levaram dinheiro, pertences pessoais e fugiram em seguida. De acordo com uma funcionária, os homens pularam a grade da escola e foram ao setor da cantina, onde encontraram duas mulheres.



Os ladrões levaram celulares, bolsas e pediram às vítimas que informassem onde estavam os demais funcionários da escola. As mulheres foram ameaçadas de morte, caso não informassem onde estavam os colegas.



“(Eles) estavam com duas balas de pistola nas mãos. Um deles disse que uma era para mim e a outra para a colega. Eles encontraram as outras pessoas que também foram assaltadas. Disseram também que se a gente chamasse a polícia, que voltariam depois para nos matar”, relatou a funcionária ao Acorda Cidade.



Uma das vítimas teve uma aliança e o salário de R$1.100 levados pela dupla durante o assalto à unidade escolar.