Homens, drogas e armas são apreendidos pela polícia durante o Natal na RMS

A armas e drogas foram apreendidas no Natal pela Polícia Militar em ações ostensivas, na Região Metropolitana de Salvador. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou no início da manhã deste sábado (26) que dois homens foram presos.

Um deles foi localizado em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, com 429 porções de maconha e cocaína, e o outro apreendido, em Simões Filho, com 150 pinos e papelotes com entorpcentes.

Ainda na Região Metropolitana, em Camaçari, maior cidade da região, um homem acabou capturado, na Travessa do Alecrim. Com ele, guarnições do 12° BPM encontraram um revólver calibre 32 e munições.

Apesar dessas apreensões o Natal foi de tranquilidade na Região Metropolitana de Salvador. A SSP, nos dias 24 e 25 de dezembro as 13 cidades que ficam no entorno de Salvador não registraram homicídios, latrocínios ou lesões dolosa seguida de morte, as chamadas, mortes violentas. Nessas últimas 48 horas também não houve tentativa de homicídio.