Homens em barco atiram em jovem na Praia da Preguiça

Um jovem de 20 anos foi vítima de tiros no fim da tarde deste sábado (23) na Praia da Preguiça, na região da Avenida Contorno, no Comércio. André Luís Dias dos Santos Filho estava na praia por volta das 17h50 quando foi surpreendido por três indivíduos a bordo de um barco, que chegaram disparando.

Ferido na perna esquerda, ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e deu entrada no Hospital Geral do Estado (HGE), onde o fato foi registrado pelo posto policial.

Segundo relato da própria vítima à polícia, os supostos autores são três homens envolvidos com o tráfico de drogas na comunidade da Gamboa, dois deles identificados: um como Igor e o segundo como Gão.

Ainda conforme informações de André passadas ao posto policial, os criminosos atiraram pelo fato de ele morar na Ladeira da Preguiça, onde a facção dos envolvidos tem rivalidade.

O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela 3ª Delegacia (Bonfim).