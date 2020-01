Homens encapuzados invadem casa e matam adolescente de 15 anos em Candeias

Uma adolescente de 15 anos foi morta a tiros na terça-feira (28), por volta das 23h30, numa comunidade conhecida como Poço das Pedras, no distrito de Passagem dos Teixeira, na cidade de Candeias, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Segundo os familiares, a menina foi retirada de casa enquanto dormia e levada por homens armados para um matagal, onde foi morta.

No momento da ação, sem entender o que estava acontecendo, a mãe da jovem, que já estava dormindo, acreditava que a filha voltaria para casa logo em seguida após sair da residência com os homens. Leide Daiane do Bonfim foi morta com tiros na cabeça e em várias partes do corpo. A jovem era estudante do 6º ano do ensino fundamental na Escola Municipal Ivonice Costa Sotero.

Durante a manhã desta quinta-feira (30), enquanto aguardavam a liberação do corpo da adolescente no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLRN), a irmã mais velha e o pai da jovem, que preferiram não serem identificados, conversaram com o CORREIO e informaram que cerca de cinco homens armados e encapuzados invadiram a casa onde a menina, a mãe e um irmão menor dormiam, e levaram-a para fora de casa, onde a assassinaram a cerca de 300 metros de distância.

"Ela estava em casa pronta para dormir com a mãe e o irmão mais novo. Ela não tinha rixa com ninguém, ou pelo menos não sabíamos. Ela conversava muito com a gente, se tivesse algo errado, ela falaria. Eles chegaram na casa e chamaram ela para fora, depois só deu para ouvir os tiros. Não fazemos ideia de quem possa ter feito isso com ela", disse a irmã da adolescente, que acredita que a ação tenha sido de autoria de traficantes da região, mas desconhece o motivo.

"Não sei por quê fizeram isso com ela. Ela era uma menina boa, obediente, estudava. Não temos suspeita do que pode ter ocorrido. Mas esses jovens de hoje em dia possuem amizades muito erradas, pode ser que tenha sido algo assim. Mas ela sempre dizia que não se envolvia com nada, nem com essas pessoas", contou a irmã.

Ainda muito assustada e com a dor da perda, a mulher garantiu que não tem medo de represália dos autores do crime, mas que prefere manter o anonimato e a fé que nada acontecerá com sua família. "Não tenho medo, entrego as nossas vidas nas mãos de Deus e espero que a justiça seja feita. A polícia já esteve no local e falaram que iriam investigar o crime. De sábado para cá, já morreram quatro pessoas assassinadas. Agora foi a minha irmã", afirmou

O enterro da jovem está marcado para às 11h desta quinta-feira na cidade de Candeias.

Em nota, a Polícia Militar informou que militares da 10ª Companhia Independente da PM (CIPM/Candeias) foram acionados pelo Cicom para atender uma denúncia de corpo encontrado, na localidade conhecida como Poço das Pedras, no Distrito de Passagem dos Teixeiras, em Candeias, por volta de 1h, de quarta-feira (29).

"Quando chegou ao local a guarnição isolou a área e acionou o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para realização de perícia e remoção do corpo. A Polícia Civil investigará o fato", disse a PM, em nota.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier