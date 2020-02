Homens invadem casa, raptam jovem e o executam no meio da rua em São Caetano

Dois homens foram encontrados mortos em São Caetano, na madrugada desta sexta-feira (7). O corpo de Bruno Miguel de Jesus, 21 anos, foi encontrado na frente da casa onde morava com a mãe, na Travessa Colombo. Já a segunda vítima, que não foi identificada, foi morta a cerca de 500 metros de distância do primeiro crime. A Polícia Militar isolou o local até a chegada do Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc).

Segundo informações da Polícia Militar, os crimes ocorreram por volta das 5h da manhã. Testemumhas informaram aos policiais que dois homens invadiram a casa de Bruno, que estava dormindo, e o retiraram da residência. Em seguida, mataram a vítima com vários disparos. Não há informações sobre as circunstâncias do crime.

A segunda vítima, de acordo com testemunhas, também foi morta pelos mesmos homens armados que mataram Bruno. O corpo foi encontrado na Rua da Cirlândia, a cerca de 500 metros de onde o primeiro crime aconteceu.

O CORREIO conversou com um familiar de Bruno, que revelou que o rapaz era usuário de drogas, possuía passagens pela polícia por roubo, mas que estava retomando a vida, depois de cumprir pena de cinco meses na prisão.

"Ele morava comigo, depois foi morar com a mãe aqui na rua de cima. Era um menino bom, todo mundo gostava dele. Já errou, já foi preso, mas estava tentando se recuperar. Ele ia começar a trabalhar na semana que vem. Não sei o que aconteceu com ele, não imaginava que uma coisa dessas iria acontecer", contou Selma Santos, avó do rapaz.

Os familiares do outro rapaz não foram encontrados.Os corpos serão encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Os crimes serão investigados pela Polícia Civil.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier