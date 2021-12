Homens invadem hospital em Bom Jesus da Lapa e matam desafeto por decapitação

A 1ª Delegacia Territorial de Bom Jesus da Lapa investiga a morte de Gabriel de Oliveira dos Santos, decapitado no Hospital Carmela Dutra, naquela cidade, por homens que invadiram a unidade de saúde na madrugada desta quinta-feira (23). Além da ação violenta, os criminosos levaram com eles a cabeça ao empreenderem fuga.

Gabriel estava internado naquela unidade desde o último dia 12, após ser atingido em um tiroteio.

De acordo com a Polícia Civil (PC), as investigações iniciais apontam que a vítima era integrante de um grupo criminoso que rivalizava com os traficantes da região. Gabriel, no entanto, não possuía passagem pela polícia.

Em nota, a PC afirmou que, para acessar o interior da unidade de saúde, a dupla rendeu os vigilantes.

Imagens de câmeras da região estão sendo analisas e testemunhas estão sendo ouvidas para ajudar a elucidar o caso.