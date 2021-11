Homens são baleados em Morro de São Paulo enquanto retornavam de festa na praia

Morro de São Paulo, um dos destinos turísticos mais famosos da Bahia, virou cenário de uma dupla tentativa de homicídio em pleno feriado de Proclamação da República. Na madrugada desta segunda-feira (15), pouco depois da meia-noite, dois homens foram baleados dentro de uma fazenda localizada na 4ª Praia do distrito de Cairu, no baixo sul da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, as informações iniciais indicam que um morador da fazenda retornava com um grupo de amigos de uma festa realizada na praia e foram impedidos de entrar por três supostos seguranças. Na confusão, uma mulher começou a filmar com o celular e houve o princípio de uma discussão, resultando nos disparos de arma de fogo que atingiram as vítimas.

Elas não tiveram os nomes divulgados e foram socorridas por policiais militares para o Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Valença (HSCV), onde posteriormente foram transferidas para um hospital de Santo Antônio de Jesus. Não há informações sobre o estado de saúde.

“Guias de perícia foram expedidas, testemunhas são ouvidas e imagens de câmeras do local foram solicitadas para ajudar a esclarecer a dinâmica e autoria do crime”, disse a Polícia Civil.

O caso é investigado pela Delegacia de Cairu. A Policia Militar também foi acionada para lidar com o caso. Em nota, a instituição informou que os policiais da 33ª Companhia foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para averiguar a ocorrência. “No local, os militares constataram o fato, foi feita uma incursão na localidade, mas os suspeitos não foram encontrados”, informou a corporação.