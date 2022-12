Homens são condenados por casos de homicídio qualificado em Maiquinique e Macarani

Dois homens foram condenados a 13 e 12 anos de prisão por dois casos de homicídios qualificados, que aconteceram em outubro de 2020 e novembro de 2021. Os dois foram condenados pelo Tribunal do Júri da Comarca de Macarani.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, Wilson Rodrigues matou a tiros Edinaldo Silva de Araújo, na cidade de Macarani. O homicídio aconteceu porque a vítima, Edinaldo Silva, teria avisado a Wilson para não traficar drogas no bar o qual era dono. Uma desavença também teria ocorrido entre os dois.

WIlson Rodrigues foi condenado a 12 anos de reclusão pelo homicídio qualificado por motivo fútil e a 1 ano de detenção pela posse ilegal da arma de fogo utilizada no crime. O acusado já estava preso preventivamente e deverá iniciar a cumprir a pena de reclusão, e depois, de detenção.

Já Lucas Nascimento Santos foi condenado pelo assassinato por disparos de arma de fogo de João Carlos Jesus Gomes, em outubro de 2020, em Maiquinique. Ele confessou o homicídio, alegando que a vítima o teria ameaçado de morte.

Na denúncia do MP, sustentada no Tribunal do Júri pelo promotor de Justiça José Junseira, consta que a vítima foi atingida pelas costas, quando estava num bar da cidade. Mesmo com João Carlos já caído, o acusado continuou efetuando disparos. Lucas Nascimento foi condenado a 12 anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, pelo crime.