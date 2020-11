Homens são mortos após briga em Massaranduba

Dois homens morreram esfaqueados após uma briga no bairro de Massaranduba, no final da tarde desta terça-feira (10). O caso aconteceu na travessa São Francisco, localidade conhecida como “Baixa do Petróleo”, por volta das 17h40.

As vítimas foram identificadas como Jefferson Salles de Jesus, 39 anos, e Denilson Brito da Silva, 22 anos. Segundo informações da Polícia Militar, eles foram socorridos por populares para a UPA de Roma, mas não resistiram aos ferimentos.

Ainda não há informações sobre o que motivou o crime. A Polícia Civil investigará o caso.