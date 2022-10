Homens são presos após furtarem 780kg de café na Bahia

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar apreendeu 780 kg de café em grãos, que haviam sido furtados na cidade de Eunápolis, Extremo Sul do estado. O flagrante ocorreu no sábado (15), e a dupla suspeita acabou presa.

Após informações de que sacas do material foram furtadas na Associação de Pequenos Produtores Rurais, na localidade de Ponto Maneca, as equipes iniciaram as buscas e encontraram um dos homens tentando vender a mercadoria, como explica o coordenador regional da 23ª Coorpin, delegado Moisés Damasceno.

“Ele tentava comercializar uma parte do produto, quando foi surpreendido pelos policiais. Logo após o flagrante, ele indicou onde estava o cúmplice e o restante da carga furtada, que também conseguimos localizar”, detalhou o delegado.

Participaram da operação policiais da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar. Segundo a polícia, a dupla foi autuada por furto qualificado, enquanto os produtos agrícolas foram devolvidos à associação.