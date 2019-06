Homens são presos com 50 ingressos falsos do Forró do Sfrega e R$ 20 mil em espécie

Quatro homens que aplicavam golpes do ingresso falso no Forró do Sfrega, em Senhor do Bonfim, na região norte do estado, foram presos, na tarde de domingo (23), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ação ocorreu por volta das 17h30, no KM 110 da BR 407, trecho de Filadélfia, município localizado na região norte da Bahia.

A equipe foi informada por policiais militares que um veículo suspeito transitava pela rodovia. Imediatamente os PRFs iniciaram os procedimentos de fiscalização, oportunidade em que avistaram um automóvel Chevrolet/Onix, com quatro indivíduos no seu interior.

Durante a abordagem, foram encontrados no interior do veículo cerca de 50 ingressos com indícios de falsificação do Forro do Sfrega, festa particular que é realizada todos os anos na cidade de Senhor do Bonfim, distante 390 quilômetros de Salvador.

Além dos ingressos irregulares do Sfrega, foram apreendidos R$ 20 mil em espécie, duas maquinetas de cartão de crédito e mais uma quantidade de abadás e bilhetes de entrada para festas juninas no estado do Piauí.

Os quatro presos, de 39, 34, 50 e 52 anos, todos residentes em Teresina (PI), foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Senhor do Bonfim (BA) para os procedimentos legais.

A Operação Festejos Juninos 2019 prossegue até as 23h59 desta terça-feira (25) e tem como principais objetivos reforçar a segurança nas rodovias, combater a criminalidade e reduzir a violência no trânsito.