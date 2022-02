Homens são presos por agredir companheiras em Camaçari e Candeias

Dois homens que agrediam as companheiras foram presos na noite de sábado (19), em ações distintas, ocorridas nas cidades de Camaçari e Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Por volta das 21h, o 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foi acionado pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para atender uma ocorrência de violência doméstica, no bairro dos 46, em Camaçari.

No endereço os policiais identificaram a vítima que relatou as agressões físicas, além de ter materiais domésticos destruídos pelo companheiro. A vítima levou os policiais até o agressor que foi capturado e encaminhado para a Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (Deam). Também na noite de sábado (19), desta vez no município de Candeias, mais um agressor foi preso. Guarnições da 10ª Companhia Independente da PM (CIPM) capturaram um homem, após a companheira acionar a polícia e informar que tinha sido agredida.

O criminoso estava na casa de um familiar e, com a permissão do proprietário, os policiais entraram e realizaram a prisão. O agressor foi apresentado na 20ª Delegacia Territorial (DT).

Tráfico

Ainda na RMS, drogas e armas foram apreendidas nas cidades de Simões Filho e Lauro de Freitas, no sábado (19). Em Simões Filho, a 22ª Companhia Independente da PM encontrou um quilo de maconha, 13 porções de drogas (maconha e cocaína), duas balanças e embalagens para armazenar drogas. Os materiais - apreendidos na localidade Coroa da Lagoa, após fuga de traficantes, foram apresentados na 22ª DT.