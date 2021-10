Homens usavam fardas de empresas de telefonia para furtar cabos de transmissão

Três suspeitos de participação em um grupo interestadual especializado em furtar cabos de transmissão de internet e de telefonia foram presos em Fortaleza. A ação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) aconteceu na tarde de quarta-feira (06). O trio foi detido em uma pousada localizada no Centro da capital cearense, após cometerem o delito. Os policiais ainda apreenderam ferramentas de manutenção e corte de fios, além de fardas de empresas de telefonia, de serviço de internet e um carro locado.

Os três suspeitos foram identificados como: Claiton Luiz dos Santos, 39 anos, natural do Paraná; João Pedro da Silva, natural de Goiás, e Reginaldo França de Souza, 48 anos, de Mato Grosso.

A operação foi iniciada após a Polícia Civil ser acionada em razão de um corte no serviço telemático na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), por conta de furto de cabos de fibra óptica da Fundação. Com o início das investigações, os agentes identificaram o veículo usado pelos homens que realizaram os crimes.

(Reprodução/SSPDS) (Reprodução/SSPDS)

Segundo a polícia, o grupo já tem um modus operandi para cometer o crime. Com o veículo alugado e uma escada, os suspeitos chegam ao local de destino, sobem nos postes e realizam o corte da fiação. Em seguida, mapeiam o local e retornam no período da noite para recolher o cabo. Eles utilizam fardamentos de empresas de informática e de telefonia, para simular que estão realizando manutenção nos postes. O intuito da ação era comercializar o cabeamento adquirido.

Os três homem detidos foram presos em flagrante e conduzidos ao 2º Distrito Policial (DP), onde foram autuados pelos crimes de dano qualificado, interrupção de serviço telemático, uso de documento falso, associação criminosa e resistência.

Além dos materiais, com eles foram apreendidos cheques e cartões em nomes de terceiros. O diretor do departamento de polícia judiciária de Fortaleza, George Monteiro, informou que os policiais estão realizando troca de informações com o objetivo de identificar possíveis condutas criminosas dos suspeitos nos respectivos estados.

“A polícia amplia as investigações na busca de identificar crimes como estelionato em virtude dos cartões e cheques apreendidos com os suspeitos.. Dois homens já responderam em outros estados por estelionato e o terceiro, por receptação”, diz o delegado.