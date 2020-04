Homicida e traficante são inseridos no Baralho do Crime

Dois novos criminosos foram inseridos no Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP) nesta segunda-feira (20). Os incluídos são procurados por homicídio e tráfico de drogas. A ferramenta foi criada para facilitar a localização das pessoas mais procuradas pela polícia baiana.

O novo representante do 'Sete de Paus', Leonardo Dantas dos Santos, conhecido como 'Lio', é acusado de homicídio. Ele atua no município de Araci e em cidades próximas.

Investigado por tráfico de entorpecentes em Vitória da Conquista e cidades adjacentes, Walas Dias Souza passa a ocupar a carta 'Dois de Espadas'. Ele já teve o mandado de prisão expedido.

A população pode conhecer os rostos de todos os integrantes do Baralho do Crime, através do site do Disque Denúncia por meio dos telefones 3235-0000 (capital e RMS) e 181 (interior) ou acessando o ‘Denuncie Aqui’ pelo site do Disque Denúncia.