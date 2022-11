Homicida, traficante e receptador são presos na Chapada Diamantina

Três homens foram presos, entre eles, um homicida foragido, um traficante de drogas e um receptador de materiais roubados, em uma única ação realizada pela Polícia Militar. As capturas ocorreram, na quinta-feira (17), após o furto de uma moto, no distrito de Angical, na cidade de Irecê, região de Chapada Diamantina.



Após denúncia do furto, militares do 7º BPM encontraram o veículo, conforme as características passadas. Segundo o comandante do Batalhão, tenente-coronel Carlos Augusto Ferreira Dias, o homem que estava com o veículo tentou fugir para uma residência, onde estava outro criminoso com uma espingarda, uma arma artesanal, uma balança e porções de drogas.

“O condutor informou onde estava o vendedor do veículo. Quando o localizamos, foi constatado que se tratava de um procurado por homicídio, na cidade de Barreiras”, disse o oficial, acrescentando que o trio foi levado para a Delegacia Territorial (DT) da cidade, juntamente com os materiais.