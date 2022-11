Honda HR-V 2023 ganha versões turbinadas e conectadas

A ótima modularidade interna - herdada do Fit - e o design arrojado em relação aos demais concorrentes fizeram do Honda HR-V o SUV compacto mais vendido do país logo em seu ano de estreia, em 2015. A boa reputação da marca no pós-venda também ajudou nesse princípio, deixando o veículo na liderança por mais dois anos.

O HR-V chegou ao mercado brasileiro no mesmo momento em que foi lançado o Jeep Renegade. Na época, Honda e Jeep rivalizaram pela liderança do mercado, até então, protagonizada por Ford EcoSport e Renault Duster. Nissan Kicks e Hyundai Creta, por exemplo, só chegaram em 2016.

Em sete anos de mercado, o HR-V foi levemente atualizado e continuou em linha até dezembro, quando sua produção foi interrompida. Somente em agosto a nova geração foi lançada, com as primeiras duas versões (EX e EXL) utilizando o propulsor 1.5 litro aspirado com injeção direta de combustível - o mesmo do City.

Dê play e assista a avaliação em vídeo

Agora, a opção 1.5 litro turbinada, que equipava a versão topo de linha da última geração, está de volta. No entanto, tem a novidade de ser flex. Ele está presente nas versões Advance (R$ 176.800) e Touring (R$ 184.500). As outras duas custam R$ 142.500 (EX) e R$ 149.900 (EXL).

Propulsão em destaque

Lançada em 2019, a opção turbinada sempre foi a mais cobiçada. Além de mais potência, oferecia equipamentos extras, como teto solar panorâmico e acabamento em couro claro. O teto deixou de ser oferecido na linha 2023, mas foram agregados ajustes elétricos para o banco do motorista e abertura elétrica do porta-malas.

Mas o destaque, certamente, é o motor. Com qualquer combustível, seu rendimento é o mesmo: 177 cv de potência e 24,5 kgfm de torque. De acordo com o Inmetro, o consumo (em km/l) com etanol é de 7,9 em trânsito urbano e de 8,8 na estrada. Com gasolina é de 11,3 na cidade e 12,6 em rodovias.

Todas as versões têm seis airbags e as turbo podem contar com acabamento claro Uma câmera mostra a lateral na mudança de faixas Os modos de condução são selecionados por tecla A modularidade interna continua em destaque O porta-malas do HR-V ganhou abertura elétrica O bagageiro perdeu 83 litros e agora tem capacidade para 354 litros (Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO)

Todas as versões têm seis airbags e as turbo podem contar com acabamento claro Uma câmera mostra a lateral na mudança de faixas Os modos de condução são selecionados por tecla A modularidade interna continua em destaque O porta-malas do HR-V ganhou abertura elétrica O bagageiro perdeu 83 litros e agora tem capacidade para 354 litros (Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO)

O propulsor turbo é sempre associado a uma transmissão automática do tipo CVT, mas diferente da que trabalha em conjunto com o motor aspirado. É mais robusta para dar conta da força extra, além disso, o motorista pode fazer intervenções manuais pelos paddle shiffters.

Nas versões turbo (Advance e Touring), a Honda oferece de série dois modos de condução extras: Sport e Econ. Se o primeiro ativo, a performance será privilegiada, com trocas de marchas em rotações mais altas. No segundo, o foco é a economia, e, para isso, alguns parâmetros são alterados, incluindo a entrada do compressor do ar-condicionado. Tudo é feito a um toque de botão.

Conectividade

Como já acontecia em rivais com o Chevrolet Tracker, Fiat Fastback e Hyundai Creta, o HR-V pode ser comandado e rastreado via aplicativo. Essa tecnologia é oferecida nas versões turbo, a Advance e a Touring.

Para isso acontecer, um chip de dados é instalado na fábrica. Assim, por meio do app, o usuário pode dar partida no motor para climatizar a cabine ou localizar aonde está seu veículo.

Em caso de um acidente, se um airbag for deflagrado, um aviso será emitido para as autoridades. Também há como enviar comandos ao carro por voz. Após 12 meses, algumas dessas funções passam a ser pagas, mas a Honda ainda não revelou quanto irá cobrar.

O que comprar?

São 51 cv de potência e 9 kgfm de torque a mais que na versão aspirada. Ou seja, faz muita diferença. Por outro lado, a diferença de preço supera os R$ 40 mil. Há também as diferenças estéticas, como lanternas escurecidas e mais equipamentos.

Se você roda essencialmente em trânsito urbano, é melhor ficar com o aspirado. Mas se usar muito o veículo em estrada, o turbo fará a diferença.

De qualquer forma, o piloto automático adaptativo, comutação automática de farol, aviso de saída de faixa e aviso de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência são itens de série nas quatro versões.