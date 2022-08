Honda HR-V 2023: rodamos com a motorização 1.5. Saiba se ela atende bem

A plataforma do SUV compacto segue sendo a mesma do City, com quem compartilha o conjunto motriz e algumas tecnologias.

No entanto, o HR-V conta com freios a disco nas quatro rodas. Sempre associado a uma transmissão automática do tipo CVT, o motor 1.5 litro é aspirado e conta com injeção direta de gasolina.

A potência máxima, obtida aos 6.200 giros, é de 126 cavalos com etanol e/ou gasolina. O torque máximo é de 15,8 kgfm a 4.600 rpm (etanol) e 15,5 kgfm a 4.600 rpm (gasolina).

Dê play e acompanhe as impressões sobre a versão EXL do HR-V

De acordo com o Inmetro, com esse motor o veículo faz com gasolina 12,7 km/l em trânsito urbano e 13,9 km/l em rodovias.

O HR-V se destaca pelas tecnologias de auxílio à condução, que incluem assistente para redução de ponto cego, sistema de frenagem para mitigação de colisão e piloto automático adaptativo.

O interior do SUV compacto foi totalmente atualizado O bagageiro perdeu 83 litros e agora leva 354 litros

Por enquanto, a Honda lançou as versões EX e EXL (carro das fotos). A primeira custa R$ 142.500 e a outra R$ 149.900.

Em outubro, chegarão as opções 1.5 turbo (177 cv): Advance (R$ 176.800) e Touring (R$ 184.500).

PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

Depois de um início de ano fraco, com a saída de vários produtos do seu portfólio, a Honda está relevando aos poucos sua nova estratégia para o mercado brasileiro.

No último trimestre do ano irá lançar o Civic, que será híbrido e importado da Tailândia. Ano que vem irá apresentar o ZR-V, que chegará do México, para concorrer com o Toyota Corolla Cross.

O ZR-V tem o mesmo porte do Jeep Compass e do Toyota Corolla Cross

O fabricante japonês também irá promover o retorno do CR-V, que terá propulsão híbrida, e do sedã Accord, rival de modelos como o Camry, da Toyota. 2023 promete ser animado para a empresa.

ESTILO CLÁSSICO

A Ram está ampliando o portfólio no país e lançou nesta semana mais um modelo, a Classic.

A marca americana traz a picape do México equipada com motor V8 a gasolina. Com 5.7 litros ele entrega 400 cv de potência e 56,7 kgfm de torque.

A Ram 1500 Classic é 50 centímetros maior que a Toyota Hilux

O utilitário foi desenvolvido com foco nos Estados Unidos, onde a capacidade de reboque é mais importante do que a de carga. Dessa forma, consegue arrastar até 3.534 kg. No entanto, só pode levar sobre ela 531 kg.

A Ram Classic pode ser guiada com CNH da categoria B e seu preço será revelado em alguns dias, mas deve ficar abaixo de R$ 400 mil.

DESEMBARQUE AGENDADO

O Sentra já havia sido confirmado para o Brasil por Airton Cousseau, presidente da Nissan no Mercosul e diretor geral da marca no país, mas ainda faltava anunciar quando o carro chegaria.

A atual geração do Nissan Sentra foi apresentada em 2019

Nesta semana a empresa confirmou que o sedã voltará no primeiro semestre do ano que vem. O Sentra, que será importado do México, deverá desembarcar no país após o facelift, afinal o estilo do carro é o mesmo desde o final de 2019, quando a atual geração foi apresentada.

Rodei com o sedã e gostei bastante do conjunto do veículo que irá concorrer com o Toyota Corolla

DA ANIMAÇÃO AO LEILÃO

Quem acompanhou as aventuras de Relâmpago McQueen nas animações Carros, da Disney/Pixar, também se lembra de Sally Carrera, personagem que tem as formas de um Porsche 911 Carrera 2002.

A Porsche tornou essa versão real, batizada de 911 Sally Special. Apenas uma unidade foi produzida e destinada a um leilão que teve sua renda revertida para entidades beneficentes.

Um 911 Carrera GTS foi utilizado como base para versão Sally Special

O carro esporte, que utilizou como base a versão Carrera GTS foi arrematado por US$ 3,6 milhões, o equivalente a R$ 18,3 milhões. A versão especial foi desenvolvida com o apoio de membros do filme original.

MEIO MILHÃO DE UNIDADES

A Jeep está comemorando a produção de 500 mil unidades do Renegade em Goiana, Pernambuco.

O SUV, primeiro modelo produzido da fábrica nordestina, chegou ao mercado brasileiro em 2015 e também é exportado para outros países da América Latina.

No total, 100 mil unidades foram enviadas para o exterior. Atualmente, o Renegade é o sexto SUV mais emplacado do país e o sétimo mais licenciado no mercado baiano.

A unidade pernambucana do grupo Stellantis produz também a picape Toro, da Fiat, e dois outros modelos da Jeep: Compass e Commander.

ANIVERSÁRIO DO AUTOS

Neste final de semana, circula no CORREIO a edição de aniversário do AUTOS.

O suplemento automotivo está comemorando 13 anos e preparamos reportagens especiais.

É uma oportunidade também para você acompanhar a história do caderno.