Honda lança City hatch para substituir o Fit

Depois de renovar o sedã, a Honda apresentou uma inédita configuração hatchback do City no país

O Fit desembarcou no mercado brasileiro em 2003 e fez sucesso no país, há cinco anos, chegou a ganhar um produto derivado, o WR-V. Mas a Honda mudou sua filosofia e resolveu apostar em uma nova carroceria.

Assim, saí o estilo monovolume do Fit para entrar a esportividade do City hatchback. Como o sedã, que estreou recentemente uma profunda atualização, o City hatch tem boas tecnologias de auxílio à condução e é equipado com o mesmo trem de força.

Dê play e confira a avaliação em vídeo

Esse conjunto motriz une o propulsor 1.5 litro aspirado, que rende 126 cv de potência e até 15,8 kgfm de torque, a uma transmissão automática do tipo CVT.

As duas configurações EXL (R$ 114.200) e Touring (R$ 122.600) contam com seis airbags de série, e a versão mais cara entrega um pacote de segurança chamado pela Honda de Sensing.

A versão Touring do hatch oferece conforto e muita tecnologia A modularidade interna é um dos pontos altos do carro Se necessário, os bancos podem ser elevados A dianteira é a mesma da configuração sedã A versão Touring do hatch oferece conforto e muita tecnologia A modularidade interna é um dos pontos altos do carro Se necessário, os bancos podem ser elevados A dianteira é a mesma da configuração sedã

Entre os destaques, estão o piloto automático adaptativo, sistema de frenagem autônoma, leitor de faixas e ajuste automático de farol.

O ótimo sistema de modularidade do banco traseiro continua, mas o carro perdeu em capacidade se comparado ao Fit. O tanque de combustível caiu de 45 litros para 39,5 l e o porta-malas foi de 368 l para 268 l.

O QUE VEM POR AÍ

Atualmente, o portfólio da Honda está enxuto: a produção nacional se resume ao City, hatch e sedã. Ainda existem estoques de dois produtos que eram fabricados localmente: HR-V e Civic.

O SUV terá uma nova geração montada no país, mas a estreia só deverá acontecer no segundo semestre. Os motores serão 1.5, o aspirado que hoje equipa o City e o turbo que era exclusivo da versão Touring.

A nova geração do Civic não será produzida no Brasil

O sedã segue outra estratégia: será importado da América do Norte e a escolha deverá ser por uma configuração híbrida. Já CR-V e Accord aguardam a chegada de novos lotes do exterior.

TROCA DE GERAÇÕES

No embalo do sucesso do Tucson, a Hyundai lançou a segunda geração do SUV em 2010. Mas a Caoa, importadora e parceira da Hyundai no país, continuou produzindo o modelo de primeira geração, e a partir de 2013, passou a produzir também a segunda geração, em Anápolis, interior de Goiás.

O Hyundai ix35 deixou de ser fabricado em Goiás

Para não conflitar, adotou o nome ix35. A história dessa geração chegou ao fim e as últimas unidades produzidas estão à venda. Enquanto isso, a empresa se prepara para montar a quarta geração, que foi apresentada globalmente em 2020.

A atual geração do Tucson deverá ser montada no país

A expectativa é que seja comercializada uma configuração híbrida do veículo, possivelmente com o mesmo conjunto mecânico do Kia Sportage, marca que pertence a Hyundai.



CONFIGURAÇÃO RADICAL

O emblema Raptor identifica as configurações mais radicais dos veículos com aptidão off-road da Ford, como F-150 e, recentemente, Bronco.

Outro produto que adota a chancela é a Ranger, picape que debutou uma nova geração recentemente em alguns mercados.

A configuração Raptor é a mais radical da Ranger

Preparada para o uso em condições extremas e terrenos remotos, a picape conta com suspensão off-road especial preparada pela Fox e, em países como África do Sul e Austrália, vai oferecer 397 cv de potência e 59,4 kgfm de torque.

O motor V6 de 3 litros biturbo a gasolina é associado a uma transmissão de dez velocidades e a tração é 4x4.

AMPLIANDO O PORTFÓLIO

Há algum tempo atrás, acreditar que Porsche, Lamborghini, Rolls-Royce e até Ferrari produziriam utilitários esportivos seria ilusão. Pois bem, a Porsche faz sucesso há anos com o Cayenne e criou posteriormente o Macan.

Outra empresa que mudou sua filosofia foi a Alfa Romeo. Primeiro, em 2017, veio o Stelvio, e agora, acaba de lançar o Tonale.

O Alfa Romeo Tonale tem o porte do Jeep Compass

O novo SUV do fabricante italiano tem o porte de Jeep Compass, com quem compartilha alguns detalhes do trem de força. No lançamento, há uma opção de motorização híbrida, com potência combinada de 275 cv e e um propulsor a combustão, com 259 cv.

MAIS COMODIDADE

Uma das maiores preocupações de quem compra um veículo elétrico é fica sem carga na bateria. Para minimizar os efeitos dessa "pane seca", a Nissan criou um programa de concierge para atender os proprietários do Leaf.

As soluções vão desde o serviço de guincho até o empréstimo de carro reserva para quem precisar fazer uma viagem muito longa por lugares que não oferecem infraestrutura de recarga ou facilidade de acesso a tomadas de energia.

A Nissan criou um programa para atender os proprietários do Leaf

Para estas situações, é possível agendar o uso de um outro veículo por um período de até 30 dias por ano. O Leaf foi o elétrico mais vendido no país em 2021.

EMPLACAMENTOS EM FEVEREIRO

Na parcial do mês de fevereiro, com vendas computadas até sexta-feira (25), a Fiat Strada soma 6.879 unidades licenciadas e é seguida pelo Chevrolet Onix (6.166) e Hyundai HB20 (5.641).

Fechando os cinco primeiros, aparecem: Volkswagen T-Cross (4.690) e Jeep Compass (4.236).