Hora de brilhar: monte looks lacrativos gastando menos de R$100

Causar aquele efeito com o visu na noitada não precisa ser algo caro. O segredo é saber garimpar. Brechós e araras de promoções podem esconder preciosidades amigas do bolso e pra lá de fashion. Já imaginou montar uma produção bapho e gastar apenas R$ 65? Nesse editorial montamos looks democráticos, investindo no brilho e com um toque de sensualidade. A ideia é escolher uma peça de impacto e apostar em um acessório beeem lacrativo. Menos pode ser mais, desde que o visu tenha o poder de roubar a cena. Se inspire!

R$ 65

Um duo poderoso bem no clima setentinha. Blusa (R$ 35) by Forever 21 e calça flare do brechó da Betty ( R$ 30). O salto fica fora da conta e você usa o que tem em casa.

Créditos: Vinicius Moreira



R$ 79,9

Um vestido metalizado glamouroso para chamar de seu. Esse modelito é amigo do bolso, custa (R$ 40). Os braceletes arrematam o visu e o par sai por( R$ 39,9). Tudo Forever 21.

Créditos: Vinicius Moreira



R$ 98

Com paêtes não tem erro. Vestido de brilho by brecho da Betty ( R$ 80) e brinco de efeito da ABX Contempo. Pelopar você paga (R$ 18).

Créditos: Vinicius Moreira

FOTOS: Vinicius Moreira (@vinicius_vm) BELEZA: DaI Alves (@daialves4, cabeleireiro e maquiador no @lequippesalvador) PRODUÇÃO DE MODA: Leo Amaral (@leo_amaral) e Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) MODELO: Manuela Ferreira (@_manufrreira) da Mega Model Bahia (@megamodelbahia)