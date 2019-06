Hora de fazer sua cerveja em casa

As cervejas e os chopes artesanais são uma realidade que não sairão de moda mais. O passo atual, para produtores e apreciadores da bebida, é popularizá-la a ponto de encontrarmos uma cerveja artesanal de forma melhor distribuída, nos shoppings e bares da cidade, ao invés de somente nas cervejarias e choperias especializadas.



De acordo com o Anuário da Cerveja no Brasil 2018, divulgado em janeiro pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o país conta com 889 cervejarias em operação. Nessa conta não estão as cervejarias ‘ciganas’, que usam as instalações de outras para produzir suas bebidas (uma espécie de terceirização). Só em 2018, 210 cervejarias foram abertas, ou seja, quase duas a cada três dias.



Mas há um outro caminho também importante no filão da cervejas artesanais: o da produção caseira. Mas nada daquilo de transformar a cerveja artesanal numa segunda atividade profissional, como é da maioria dos produtores artesanais. A arte de produzir uma cerveja pode ser apenas um hobby para ser realizado numa tarde, em casa ou num apartamento.



Para isso, seja via internet ou em lojas físicas em Salvador, como a Casa OLEC (Pituba) ou a Bahia Malte (Rio vermelho), o candidato a cervejeiro informal pode adquirir kits prontos com todos os equipamentos (e instruções) para fazer sua própria cerveja.



O mais simples é para produção de cinco litros de cerveja e os maiores vão até 40 litros (o que exige uma área bem maior para produção). Os valores começam em R$ 300 e podem passar dos R$ 3.000, caso se escolha uma microcervejaria, que já quase faz todo o processo de forma automática.