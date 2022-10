Horário de atendimento do BRT será ampliado a partir de segunda (31)

Prestes a completar um mês de operação assistida, o BRT de Salvador passa a ampliar o horário de atendimento aos usuários. A partir da segunda-feira (31), os ônibus do modal iniciarão o transporte de passageiros às 6h, fazendo a última viagem do dia às 22h. Ainda nesta etapa, o serviço continuará gratuito.

Desde que foi iniciada a fase de testes, no dia 1º de outubro, o BRT de Salvador já transportou mais de 120 mil cidadãos. Uma média de 4,8 mil passageiros circularam diariamente pelas estações, de segunda a domingo. O intervalo das viagens é de três minutos nos dias úteis, nos sábados, de cinco minutos, e nos domingos e feriados, dez minutos.

Atualmente, o percurso entre as estações Rodoviária e Itaigara pode ser feito em, aproximadamente, 12 minutos. São 4,5 km que correspondem à primeira e terceira etapas do BRT, contendo outras três estações: Hiper, Cidadela e Parque da Cidade. O funcionamento integral do serviço está previsto para novembro deste ano, quando um total de 44 ônibus estarão rodando – oito deles serão elétricos.

O trecho 2 do BRT está com obras a pleno vapor e abrange o percurso entre o Parque da Cidade à Estação da Lapa, passando pelas avenidas Juracy Magalhães e Vasco da Gama. Ou seja, o percurso é diferente do trajeto feito pelo metrô e mede sete quilômetros de extensão. Quando todas as etapas forem concluídas o BRT Salvador terá 11,4 km de extensão e 13 estações.