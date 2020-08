Horário de toque de recolher é modificado em Barreiras

O horário do toque de recolher foi alterado na cidade de Barreiras. O decreto com a medida foi reeditado e está proibida a circulação nas vias públicas da cidade das 21h às 5h. Antes, a proibição começava às 19h.

O toque de recolher em Barreiras tem duração prevista até o dia 11 de agosto, com possibilidade de renovação. A alteração no horário foi um pedido do prefeito Zito Barbosa, que contactou o governador Rui Costa e demonstrou sua preocupação com o início da restrição apenas às 21h.

De acordo com o gestor municipal, o objetivo da mudança é reduzir as aglomerações em pontos de ônibus, farmácias, supermercados e padarias no final do dia e permitir que a população disponha de um maior tempo para realizar seus deslocamentos do trabalho até suas casas, além de conseguir abastecer suas casas.