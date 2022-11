Horóscopo de 08/11: veja previsões para esta terça

Data estelar: Lua Cheia em Touro.

Nada há de mais valioso para um ser humano do que se conectar de forma consciente e intencional com o reino espiritual, não porque se sinta em total desamparo, mas porque busque participar da magnífica coreografia da Vida se distribuindo através de galáxias, sistemas solares, planetas, reinos inteiros da natureza, indivíduos, células e átomos.

Nosso melhor lugar entre o céu e a terra é servir ao propósito da Vida e sua distribuição criativa, e temos no reino espiritual nossos semelhantes melhorados, que passaram pela ignorância em que nós existimos e a superaram, e acenam do lado de lá nos estimulando a continuar em frente com nossa luta incessante contra a ignorância que nos apequena e torna vítimas do medo e da mesquinharia.

ÁRIES: Algumas apostas terão de ser feitas, a despeito de sua alma não se sentir segura a respeito. Não importa, se alguma certeza dos resultados houvesse, então não haveria aposta alguma para ser feita. Faz parte.

TOURO: Ajustar contas nos relacionamentos é muito importante, porque ainda que isso cause algumas tensões e desentendimentos, isso há de acontecer justamente para ficarem evidentes as arestas que precisam ser aparadas.

GÊMEOS: Sua alma enxerga claramente inúmeras potencialidades neste momento conturbado da história humana, mas a visão não garante, por si só, que aconteça algo além dela. Organize tudo para agir, colocar em prática.

CÂNCER: Seria muita pretensão imaginar que a vida deva ser uma sequência ininterrupta de prazeres e regozijos, porém, tão exagerado quanto isso seria pretender que a vida entre o céu e a terra deva ser um sofrimento sem fim.

LEÃO: Ainda que tudo tenha sido sempre bem administrado com sua maneira de ver as coisas e resolver, sua alma precisa considerar com atenção que o cenário pelo qual transita é inédito, nunca antes aconteceu algo parecido.

VIRGEM: Há assunto de sobra para pensar e refletir profundamente, antes de continuar em frente. Tome um bom tempo para fazer essas reflexões, mesmo que, na prática, nem haja tanto tempo disponível para se dedicar a isso.

LIBRA: Tudo pode e deve ser negociado, porque a realidade anda fluida demais para estacionar nessa ou naquela maneira de ver as coisas. Negociar, conversar, traçar estratégias, mas principalmente se dispor a mudar tudo.

ESCORPIÃO: Diante de tudo que acontece, e da maneira com que isso afeta o estado mental das pessoas com que você se relaciona, você faria bem em adotar uma postura sensata e sensível, se dispondo a compreender tudo e todos.

SAGITÁRIO: Compreenda, aceite e tolere, porque se você exigir demais das pessoas com que se relaciona e até de sua própria alma, o resultado será o aumento das tensões que não têm como ser resolvidas sem a devida compreensão.

CAPRICÓRNIO: A força do grupo sempre será muito maior do que a força individual, porém, nem sempre é possível fazer com que as pessoas se reúnam ao redor do mesmo objetivo, preservando os laços de colaboração e solidariedade.

AQUÁRIO: Esta é uma boa hora para ensaiar algumas atitudes diferentes das habituais, para observar os resultados e isso servir também para conduzir as coisas ao objetivo pretendido, mesmo que aos trancos e solavancos.

PEIXES: É bom você ir ensaiando posturas completamente novas diante da realidade da dinâmica dos relacionamentos psicossociais, porque, de fato, tudo mudou muito rapidamente, e não dará para repetir o mesmo de sempre.