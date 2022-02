Horóscopo de 10/2: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Lua cresce em Gêmeos.



A distração e o entretenimento têm o seu encanto, mas, como todo encantamento, desvia a atenção de um lugar para a dispersar através de milhares de atrações, e a mente humana embarca alegre e distraída nessa viagem. Mas, olha que interessante, não é comum nos referirmos à existência nesta civilização como um inferno? Pois, em verdade te digo, o inferno não é um lugar em que poderias te distrair à vontade, com a confiança ingênua de quem se acha em segurança.



Tu não precisas te tornar um asceta, praticando austeridades o tempo inteiro, evitando o entretenimento e cumprindo deveres. Porém, não podes, tampouco, destinar tua existência ao descanso e ao entretenimento.



Cabe encontrar um equilíbrio dinâmico para que o entretenimento não desidrate tua mente, e nem a prática das obrigações seque teu coração.



ÁRIES: Ao menor sinal de motim ou conspiração, aja com firmeza e determine o alcance de sua autoridade. Evite deixar pontas soltas, assuntos sem resolver ou silenciar palavras que precisam ser ditas o quanto antes.



TOURO: Evite pretender que sua vida seja uma sequência ininterrupta de paz e sossego, porque isso significaria morrer em vida. Os perrengues, ainda que incômodos, servem para sua alma preservar a atenção e a criatividade.



GÊMEOS: Além de isso ou aquilo acontecer, você também é um acontecimento e, talvez, no que lhe diz respeito, o mais importante de todos. Você precisa definir seu caminho decidindo o que fazer com tudo que lhe acontece.



CÂNCER: Evite a precipitação, porque ainda que sua alma sinta revolta e queira intervir de imediato, isso só pioraria a situação. Ganhe tempo, você verá, depois, que essa teria sido a melhor atitude. Reagir com eficiência.



LEÃO: Se você puder fazer, então você poderá, também, orientar outras pessoas a fazer. Porém, se você não tiver capacidade de fazer, como, então, você teria autoridade para orientar outras pessoas a realizar o ato?



VIRGEM: Não se trata apenas de fazer o melhor com o que de pior acontecer, mas de tomar as decisões que, não apenas evitem o contato com o pior, como também promovam sua aproximação aos melhores cenários possíveis. Aí sim!



LIBRA: A tensão aumenta e se torna evidente, mas, o que fazer com ela? Uma coisa é certa, deixar que a tensão se transforme em ansiedade seria contraproducente. Essa tensão há de conduzir sua alma a agir com criatividade.



ESCORPIÃO: Nenhum suspense é bom se durar tempo demais, pois, sua função há de ser apenas de transição entre uma cena da vida e outra. Procure fazer o necessário para encurtar o suspense, mas sem se precipitar tampouco.



SAGITÁRIO: A insegurança acontece, a despeito de todas as medidas opostas a ela que você tiver tomado. Quando a insegurança se intromete e toma as rédeas das decisões, os resultados deixam sempre muito a desejar. Melhor não.



CAPRICÓRNIO: Uma atitude definitiva é aquela que define os acontecimentos, não deixando lugar à dúvida. Agora é o momento de você colocar em marcha suas determinações, passando por cima de quaisquer limitações.



AQUÁRIO: Diante de tudo que acontece, sua alma tira conclusões muito profundas e radicais, que mudam completamente o cenário dos relacionamentos. Ainda não se pode agir em concordância com isso, mas isso virá a ser.



PEIXES: A indiferença é o que mata o humor, porque enquanto houver pessoas favoráveis e adversárias, tanto umas quanto as outras servirão para sua alma manter um estado de atenção, se reinventando de forma contínua.