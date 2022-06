Horóscopo de 10/6: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Mercúrio e Plutão em trígono.

É certeza que se o Coliseu, os Jogos Vorazes ou quaisquer outras fantasias mórbidas de "esportes" em que as pessoas lutem por suas vidas fossem liberadas e legalizadas, seria um sucesso estrondoso e, como na filosofia do lucro não há dilemas morais, só a devoção ao lucro, de uma maneira ou de outra, esta é uma realidade consumada.

Existimos numa civilização em que as guerras são financiadas mutuamente pelos que guerreiam, assim como, também, se faz as pessoas pagarem para trabalhar para as corporações que detêm o controle da Internet. Ah! Você não sabia disso? Você compra seus aparelhos, conexões e assinaturas para navegar pela Internet e, enquanto isso, você contribui com engajamento e muito mais, para que essas corporações arrecadem trilhões.

Na prática, pagamos para trabalhar.

ÁRIES: Aproveite todas as deixas que a vida lhe oferecer para se aproximar às pessoas e fazer acordos, que podem ser pequenos combinados apenas, porém, que sirvam ao propósito de auspiciar uma boa convivência. Em frente.

TOURO: As questões práticas predominam nesta parte do caminho, portanto, evite se deter em dilemas que, neste momento, não seria necessário resolver, e se atenha a tudo que estiver ao seu alcance fazer, sem estresse.

GÊMEOS: Está tudo certo, você tem direito a viver bem, se divertir e levitar acima de quaisquer perrengues que insistirem em grudar em você. Não há de haver culpa alguma nesse sentido, apenas o usufruto do bom viver.

CÂNCER: As emoções que provocam tranquilidade e sossego são preferíveis, mas nem sempre dá para sustentar essa nota diante de um cenário no qual acontecem coisas que requerem intervenções imediatas. A emoção segue aos acontecimentos.

LEÃO: Mantenha a bola em jogo, improvise, negocie, faça o que estiver ao seu alcance, e quando perceber que seus recursos ficam curtos para dar conta da realidade, lance mão da ajuda que as pessoas oferecerem. Em frente.

VIRGEM: Veja o que há para você em tudo que acontece neste momento, não espere que ninguém mais se interesse em proteger o que seria do seu merecimento, pois, na prática, é você que precisa fazer valer seus direitos.

LIBRA: O que você pratica evidencia o que você realmente pensa, e contra fatos, não há argumentos. Portanto, se você tiver necessidade de explicar algo a alguém, procure verificar, em primeiro lugar, se é condizente à sua prática.

ESCORPIÃO: Tome distância moderada de tudo e de todos, para, assim, observar o panorama amplo em que sua presença está inserida e, com isso, poder tomar decisões mais sábias sobre o que está em andamento. Sabedoria.

SAGITÁRIO: O bom entendimento é fundamental e, como não costuma durar muito, porque sempre imperam os conflitos e desavenças, o melhor a fazer é aproveitar o movimento e colocar sobre a mesa suas expectativas e projetos.

CAPRICÓRNIO: É possível passar a vida se preparando para um momento especial e, quando esse acontece, ficarmos estupefatos e paralisados, sem saber o que fazer. Não se preocupe, apesar de tudo e de todos, dará certo.

AQUÁRIO: Para você resolver suas dúvidas, em vez de se debruçar sobre as argumentações, procure continuar fazendo suas coisas e deixar o tempo passar, porque, com certeza, as respostas necessárias acabarão se mostrando.

PEIXES: As emoções, ainda que atrapalhem a visão prolixa da mente lógica, trazem verdades viscerais que é necessário considerar, para, assim, sua alma poder tomar decisões mais realistas e tudo ser mais verdadeiro na prática.