Horóscopo de 10/9: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua Cheia em Peixes.

Aquilo que ainda queres fazer é muito mais importante do que aquilo que já fizeste. Portanto, não te acomodes nas tuas realizações, pois, isso significaria que a inércia começou a tomar as rédeas de tua vontade, enquanto te parece que celebras tuas vitórias e sucessos.

Enquanto respirares, há algo que podes fazer, um potencial que ficou engavetado, algo que querias fazer, mas que não deu tempo de exercitar. A desculpa da falta de tempo não vai redimir tua irresponsabilidade, porém, não se trata de perderes tempo com recriminações e culpas, mas de tomares a iniciativas pertinentes para, pelo menos, tentar avançar em terrenos que te sejam desconhecidos, mas que parecem acenar para ti, sedutores e promissores, para que os conquistes.

Há em ti potenciais infinitos que tu podes manifestar.

ÁRIES: Tudo é difícil atualmente, não se iluda com falsas promessas e soluções fáceis. Porém, isso não significa que a vida esteja indo por água abaixo, ou que seria impossível se erguer acima de todos os perrengues.

TOURO: Para que tudo aconteça do seu jeito, manobras sofisticadas deveriam ser feitas, e ocorre que o cenário do mundo e dos relacionamentos não anda assim tão receptivo às suas pretensões. Melhor adiar.

GÊMEOS: Agora é um momento de desfrutar da vida, apesar de tudo acontecer num cenário que evoca preocupações o tempo inteiro. Porém, se a preocupação tivesse um dia solucionado algo, haveria alegria e desfrute nela também.

CÂNCER: A oportunidade de mudar substancialmente o rumo de sua vida está disponível, porém, como sua alma ainda se apega demais ao mundo conhecido, por pior que esse seja continua tendo uma sobrevida que só atrapalha.

LEÃO: O sentimento de segurança dura pouco, porque os perrengues são muitos e variados, e porque o cenário do mundo atual não ajuda nem um pouco. Por isso, toda vez que sua alma se sinta segura, desfrute da situação.

VIRGEM: Cuide dos seus interesses, mantenha um olho atento a todos os movimentos que as pessoas envolvidas em seu caminho fazem por aí, porque apesar de o equilíbrio ser a nota dominante, sempre há gente que extrapola.

LIBRA: Há coisas que só você pode fazer e que não haveria nada positivo em tentar terceirizar. Assuma o que seja de sua responsabilidade, mesmo que isso ocupe o tempo em que, supostamente, haveria algo mais desejável para fazer.

ESCORPIÃO: Muitas coisas são ditas, outras tantas são mantidas em silêncio, porque todas as pessoas envolvidas nesta parte do seu caminho têm suas próprias agendas, inclusive você. Considere isso com muita atenção.

SAGITÁRIO: Apesar de você preferir fazer tudo com os recursos que estão ao seu alcance, é hora de lançar mão de ajuda e colaboração, as quais nunca chegam de graça, porque as pessoas complicam tudo com suas pretensões.

CAPRICÓRNIO: Este é um ótimo momento para você se atrever a colocar em prática suas pretensões, porque mesmo que não obtenha todos os resultados desejados, ainda assim haverá um avanço substancial que merecerá ser celebrado.

AQUÁRIO: Este não é um momento em que repetir o que tenha dado certo outrora garantiria os mesmos resultados. Este é um momento da vida que requer muita criatividade, a qual está disponível, para quem se atrever a tentar.

PEIXES: Ainda que você não tenha domínio total sobre o que acontece, e isso fira seus princípios, mesmo assim não haveria motivo real de preocupação. Procure se munir de confiança, e aceitar as decisões alheias.