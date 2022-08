Horóscopo de 11/8: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Lua Cheia em Aquário.

Entre teu Eu e meu Eu não há distância nem diferença, porque comungam na mesma natureza, na mesma dinâmica que os faz existir Porém, ao mesmo tempo, a estrutura do Eu implica em exclusividade, em partir do princípio de que o Eu próprio seja diferente e melhor do que os outros Eus, o que, em si, é um paradoxo, porque se todos os Eus pretendem essa originalidade, ela se transforma num lugar comum.

Mesmo assim, porém, continuamos insistindo em nos relacionarmos através das exclusivas diferenças, em vez de nos apoiarmos na construção de uma trama de fraternidade, que não é utopia nem idealismo, mas a mais fiel tradução de como o Universo funciona, e nós temos as provas disso, porque sem a comunhão nem sequer o conflito da exclusividade aconteceria, só haveria a indiferença. Nós não somos indiferentes.

ÁRIES: Suas vontades são urgentes e parecem ser magníficas, que não devem ser eclipsadas pelas vontades alheias. Essa experiência, porém, é a mesma para as outras pessoas, que também pretendem que suas vontades prevaleçam.

TOURO: Nem sempre dá para fazer o que você deseja, é inerente à experiência humana aprender a protelar a satisfação do que se deseja, ou mesmo sacrificar essa satisfação em nome de coisas mais importantes. É assim.

GÊMEOS: Você sempre terá argumentos inteligentes na manga, porém, se esses complicarão ou melhorarão sua situação, dependerá inteiramente das suas reais e verdadeiras intenções. Faça jogo aberto e honesto, será melhor assim.

CÂNCER: A medida de segurança que sua alma pretende é, por vezes, exagerada e impossível de conquistar, porque colocaria seus pés num caminho de sacrifícios que acabaria resultando no contrário do que se pretende.

LEÃO: Não se trata de instalar um cabo de guerra, mas tampouco fazer concessões que, depois, pesariam demais em sua consciência Valerá a pena lançar mão de estratégias diplomáticas, evitando assim provocar ofensas.

VIRGEM: As incertezas são reais, porém, você deve cuidar para que não ocupem o cenário completo de sua mente, porque assim se tornariam desproporcionais. Não há nada de errado com as incertezas, elas ajudam a pensar.

LIBRA: Nem tanto para seu lado nem tampouco fazer concessões para que as pessoas puxem a sardinha completamente para o lado delas, há de se encontrar um sábio equilíbrio que contemple todas as partes com imparcial justiça.

ESCORPIÃO: Chega uma hora em que não dá mais para repetir o que deu certo em outros momentos, porque evidentemente os resultados não seriam os esperados, porém, mesmo assim há toda uma inércia que precisa ser superada para mudar.

SAGITÁRIO: O bom entendimento entre as pessoas depende do nível de honestidade que há entre elas, e o quanto as verdades são colocadas sobre a mesa na hora certa, sem provocar ofensas desnecessárias. Em frente com isso.

CAPRICÓRNIO: Está tudo certo, mas o mundo anda mais incerto que nunca, e isso não dá margem para sua alma desfrutar da perspectiva de reconhecer que está tudo certo mesmo assim. É uma corda bamba existencial, isso sim.

AQUÁRIO: Seus planos podem ser os melhores, do seu ponto de vista, mas acontece que também há pessoas que consideram, do ponto de vista delas, que os planos que elaboraram precisam prevalecer. Assim se desenha o conflito.

PEIXES: Ainda que você não esteja nas condições ideais com que sempre sonhou, e que projetou para este momento de sua vida, mesmo assim não valeria a pena gastar sequer um segundo em angústias inúteis e contraproducentes.