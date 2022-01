Horóscopo de 12/1: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua cresce em Touro.

Teus desejos, em primeira instância, são imagens vivas, cheias de energia atraente, visões plenas de potencialidade que mobilizam emoções urgentes em ti. Teus desejos provocam em ti o milagre de focarem tua atenção de tal maneira que nada mais parece importante, só o caminho que te levará à satisfação. Sem desejos, tua atenção se distrai.

Os desejos são para os humanos o que os instintos são para os animais, forças da natureza que não se pode deter, porque desde o surgimento até a satisfação final, o destino parece estar escrito com a mão de ferro do misterioso movimento dos neutrinos

Felizmente, tua vida não é construída apenas com desejos, mas também com todas as decisões que tomes a respeito desses, exaltando alguns para que outros sejam deixados de lado.

ÁRIES: Fazer contas não há de se tornar um exercício angustiante e problemático, porque é apenas necessário para ter mínima ordem e previsibilidade. Faça contas com a alma desapegada dos resultados, só para ordenar.

TOURO: Agora é quando se torna propício tomar algum tipo de atitude, ainda que essa seja um pouco precipitada, porque deixar o barco correr criaria uma inércia que, depois, seria muito mais difícil deter. Atitude agora.

GÊMEOS: Há horas em que a alma só quer que o mundo a esqueça, para conseguir ficar à sós sem sentir nenhuma pressão, apenas se regozijando consigo mesma. Pois bem, reserve alguns momentos para isso, porque é necessário.

CÂNCER: As pessoas continuam como sempre, muito complexas e cheias de contradições, e isso, em alguns momentos, como agora, impacta negativamente sua alma. Evite reagir de imediato, guarde tudo para refletir.

LEÃO: Exponha suas ambições se envolvendo com firmeza no jogo da vida, que anda ficando mais complexo do que em qualquer outro momento que sua alma tenha conhecido. Não importa, o jogo continua e você tem sua parte nesse.

VIRGEM: Se a alma pudesse, fugia para longe deste mundo. Porém, a alma está presa ao corpo e precisa desse para se expressar e, inclusive, ir para longe deste mundo. É preciso conciliar as limitações e a natureza dos desejos.

LIBRA: Há momentos da vida que exigem um espírito de jogo que deixa a alma inquieta e insegura, mas, como diz o ditado, quem não arrisca, não petisca. Evidentemente, há riscos e riscos, mas a distinção se faz sobre a marcha.

ESCORPIÃO: Cuide das pessoas que servem de referência a você, porque mesmo aquelas que significam sentimentos negativos são também referências e precisam ser cuidadas. É importante ter os adversários por perto.

SAGITÁRIO: Há coisas chatas que precisam ser feitas, gostando você delas ou não. Hoje é um daqueles dias em que as obrigações pesam, mas que, ao mesmo tempo, a alma não teria como se safar delas sem provocar distúrbios inúteis.

CAPRICÓRNIO: Sentir que está tudo bem é um convite para você compartilhar os bons sentimentos com outras pessoas, se reunindo com elas ou apenas trocando algumas mensagens, para verificar como elas se encontram. Em frente.

AQUÁRIO: Neste momento, ficam evidentes as fragilidades e essas pesam na alma, porque significam reconhecimentos profundos. Isso pode durar apenas um instante, mas é forte o suficiente para impactar sua consciência.

PEIXES: As palavras ditas produzem influência e impacto nas pessoas que as recebem. De imediato pode não haver nenhuma reação, mas tenha certeza de que, em algum momento inesperado, você colherá aquilo que tiver plantado.