Horóscopo de 12/11: veja previsões para este sábado

Data estelar: Mercúrio e Netuno em trígono.

De tempos em tempos, e por que não agora? É bom olharmos com absoluta sinceridade a construção de vida que andamos fazendo diariamente, através dos hábitos que repetimos inadvertidamente, mas que expressam significados decididos intimamente, que capturam uma boa parte de nosso tempo e, enquanto isso, o dia continua tendo a mesma duração de sempre.

Essa observação há de nos servir para aceitarmos o que tem cabimento e exorcizarmos o que não tem mais cabimento, porque nesse dia, que continua durando o mesmo de sempre, hão de caber nossos anseios mais profundos, aqueles que fazem valer a pena todos os sacrifícios, aqueles sem o quais nada mais teria sentido.

Esse sentimento nobre que nos advém quando nos conectamos a algo mais profundo e transcendente há de caber em nosso dia a dia.

ÁRIES: O bem-estar prevalece, porque se as pessoas não se sentem bem nada mais vale a pena. Portanto, busque seu bem-estar e, melhor ainda, busque com que seu bem-estar particular produza bem-estar a todas as pessoas.

TOURO: Quando as emoções se expressam com serenidade, mas ao mesmo tempo são intensas, acontecem momentos mágicos, conexões que são percebidas, e que provocam surpresa na alma, ao se deparar com um mundo maior e mais amplo.

GÊMEOS: Agora cabe você se lançar às experiências e fazer o que estiver dentro do seu alcance, porque tudo é um teste. Portanto, evite se apegar aos resultados esperados, deixe as coisas acontecerem e observe os resultados.

CÂNCER: Este é um daqueles momentos em que sua alma há de ter cuidado com o que deseja, porque as chances de realização são maiores, apenas porque a magia da vida parece estar mais disponível e próxima do que o habitual.

LEÃO: Prefira a serenidade, porque ela está disponível e devolve a dignidade aos relacionamentos. Resgate o que de melhor você seja capaz de expressar e pensar, para estimular que as pessoas também façam o mesmo.

VIRGEM: É uma maravilha quando as pessoas se entendem. Por que será, então, que essas mesmas pessoas não apostam mais no entendimento do que no desentendimento? Estar em conflito parece ter se tornado um esporte entre elas.

LIBRA: Mesmo com o mundo inteiro de ponta-cabeça, a alma pressente estar tudo certo, senão no melhor dos mundos, pelo menos no mundo que está ao seu alcance. Não precisa haver conflito contínuo entre você e o mundo, pode haver paz.

ESCORPIÃO: Tome atitudes no sentido de promover bem-estar a todas as pessoas que existam dentro do seu círculo de influência, queira o melhor para elas, se movimente sempre nessa direção, porque é a melhor forma de proteção.

SAGITÁRIO: A beleza acontece o tempo inteiro, está disponível para quem a buscar. Todo mundo deveria buscar a beleza em tudo, mas acontece que a maior parte do tempo, as maquinações mentais de nossa humanidade são distorcidas.

CAPRICÓRNIO: As conexões que acontecem atualmente são marcantes, abrem precedentes que irão requerer novas experiências no futuro Uma vez que a alma percebe o que percebe, não há como fingir que não se viu o que se viu.

AQUÁRIO: Você verá que é possível encontrar o que se busca naqueles raros momentos em que, por abandonar a busca, é aí que o encontro acontece. São momentos mágicos, mas por que a vida seria outra coisa que magia pura?

PEIXES: A inspiração não tem hora para acontecer, é uma experiência tão importante que vale a pena deter tudo que esteja em marcha e se dedicar a ela, tomando nota de tudo que se apresenta na forma de ideias que solucionam.