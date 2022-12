Horóscopo de 12/12: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Sol e Saturno em sextil.

Estamos sozinhos no centro do labirinto que construímos com a força de nossos desejos, ideações sobre a realidade e as atividades em que nos envolvemos, nossa humanidade nos capacita a sermos eficientes nessa construção, à qual nos dedicamos com afinco engatilhando um desejo com o outro em ritmos consecutivos, mas não necessariamente harmoniosos.

Não se trata mais de encontrar o fio de Ariadne que nos leve para fora do labirinto, porque de todo modo esse continuaria existindo, agora se trata de transcender o labirinto, e de nos despirmos dessas vestes feitas de lamentações e dores que usamos para nos escondermos da Vida.

Se trata agora de elevar a mira e orientar o movimento de transcendência pelas estrelas mais sublimes, pelos ideais mais avançados. Assim, com a cabeça no céu e os pés na Terra, nossa humanidade será brilhante.

ÁRIES: As perspectivas se ampliam e isso é muito bom, mas é preciso manter os pés firmes no chão, isto é, não negligenciar tudo que está em andamento e requer sua atenção, mas que não é tão bacana quanto as perspectivas.

TOURO: Os riscos assumidos começam a dar bons frutos, mas ainda o temor se apresenta com seus argumentos, para espalhar a brasa do que poderia ser um momento de celebração. Procure não dar muita bola a esses argumentos.

GÊMEOS: Nada é fácil ou melhor para ninguém, este não é um momento propício para fazer quaisquer tipos de comparação, já que não apenas a grama do vizinho não verdeja mais do que a sua, como também não se trata de comparar.

CÂNCER: São muitos perrengues acontecendo ao mesmo tempo, e a primeira reação seria fugir pela tangente, porém, se você resistir a essa tentação, logo verá que não apenas dá conta do recado senão que também finaliza tudo.

LEÃO: Agora é quando se torna mais propício fazer os convites que em outros momentos parecia seguro que seriam rejeitados. É neste momento que sua alma terá mais receptividade, pelo menos para não levar um fora de imediato.

VIRGEM: Faça o que seja mais seguro, este não é um momento propício para arriscar iniciativas que seriam um tiro no escuro. O espírito de aventura clama por experiências, mas cada coisa em seu momento certo. Agora é melhor o seguro.

LIBRA: Tudo merece uma negociação mais aprofundada, porque precisam ser colocadas sobre a mesa todas as questões envolvidas, em vez de deixar que o céu arrume tudo por si só. O céu precisa de seu intelecto e mãos para isso.

ESCORPIÃO: É hora de sossegar um pouco e navegar nas poucas, mas boas certezas que sua alma conquistou até agora. Neste momento, você não precisa continuar avançando, mas consolidar sua posição e se confortar nela.

SAGITÁRIO: São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, agregando dinâmica e entusiasmo ao dia a dia. Não são coisas importantes, mas todas juntas compõem um cenário leve e alegre. Nada melhor do que isso neste momento.

CAPRICÓRNIO: A vida tem seus mistérios e esses se tornam presentes e conscientes de vez em quando, como agora. Na hora em que você perceber que as coisas se arrumam a despeito da lógica, agradeça de imediato à vida.

AQUÁRIO: Assuma a liderança, evite esperar que as pessoas tomem as iniciativas que só você poderia encarar agora. Depois que você iniciar o movimento, aí sim as outras pessoas se sentirão incentivadas a seguir em frente.

PEIXES: Nem tudo que é necessário fazer também é agradável, porque por enquanto o medo argumenta com narrativas de como tudo pode dar errado. Porém, a necessidade é a verdadeira mãe do destino, que é sempre muito misterioso.