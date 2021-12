Horóscopo de 12/12: veja previsões para este domingo

Data estelar: Sol e Netuno em quadratura; Lua cresce em Áries.

A regra virtuosa de tratar teus semelhantes e diferentes do jeito que tu desejarias que elas também se comportassem contigo, só não se aplica ao caso de tu padeceres de masoquismo, pois, neste caso, teu comportamento não seria representativo para a constituição de uma civilização saudável e próspera.

A psicologia humana é tão intrincada e cheia de labirintos estranhos que a regra virtuosa não é fácil de ser aplicada, já que em inúmeros casos nossa humanidade espera mesmo ser maltratada e, por isso mesmo, também maltrata os relacionamentos em que se envolve.

É de se esperar, portanto, que antes de aplicar a regra virtuosa, tu desenvolvas respeito por ti e por todas as vidas, enxergando a própria presença do divino em ti e também em tudo e em todos.

ÁRIES: Acertar na atitude correta é um tiro no escuro, você só saberá disso depois de tentar, errar, e consertar o erro. Não se preocupe de antemão com os resultados, se permita a liberdade de errar, mas também de consertar.

TOURO: Um pouco de apreensão sempre haverá, porque apesar de você buscar nestas linhas um desenho do futuro, tudo será sempre uma especulação, já que a realidade e o destino continuarão sendo mais criativos do que nosso entendimento.

GÊMEOS: Encontrar pessoas é importante, mas talvez sua alma esteja cansada de reunir as mesmas de sempre. Isso tem solução, é só você sair por aí à passeio, despretensiosamente e sem rumo fixo. O resto será tudo coincidência.

CÂNCER: Ainda que seja domingo, sua alma elabora planos muito interessantes que seria bom colocar em prática o quanto antes, nem que seja para testar a validade, ou os descartar sumariamente se não forem eficientes.

LEÃO: O que você compreende precisa ser investigado na prática, porque aquilo que não é percebido através dos sentidos acaba se tornando mera teoria, e de teorias o mundo está cheio. Você precisa de provas práticas, isso sim.

VIRGEM: Um pouco mais de sono e cansaço do que o normal não é grave, é apenas um sinal de que sua alma precisa de mais tempo no mundo onírico que de costume, pois, é lá que ela vai processar o que precisa neste momento.

LIBRA: A atração que você sente por algumas pessoas pode não ser correspondida, porém, isso pouco importa, porque essa atração produz experiências íntimas importantes que hão de servir para alguma coisa. Ou não?

ESCORPIÃO: Ainda que a contragosto, há coisas que precisam ser feitas. Melhor você as encarar o quanto antes porque assim sobrará tempo, depois, para fazer o que quiser. Protelar e procrastinar não seriam soluções eficientes.

SAGITÁRIO: A necessidade de viver um pouco de excitação é legítima, mas precisa ser administrada com cuidado, para que não se torne um tiro saindo pela culatra. Há tempo certo para tudo e há tempo de sobra para o que quiser.

CAPRICÓRNIO: Se as coisas ficam um pouco confusas e densas no ambiente em que normalmente você sentiria conforto e segurança, isso significa que sua alma está mandando você sair por aí, sem rumo, em busca dessas condições.

AQUÁRIO: As coincidências são a linguagem que o misterioso Universo utiliza para se comunicar com você, e sua alma acusa recibo disso ficando perplexa quando elas acontecem. Aproveite para tentar decifrar as coincidências.

PEIXES: Cuide para não confundir suas decisões as contaminando com romantismo idealista, porque nesta parte do caminho sua alma precisa ser honesta e realista, se atendo ao que seja possível fazer, em vez de o ideal.