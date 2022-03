Horóscopo de 12/3: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua cresce em Câncer.

O romance é fruto da imaginação, que idealiza como as coisas deveriam ser. Todo ser humano experimenta seus momentos românticos, não apenas na esfera das emoções dos relacionamentos pessoais, mas também em todas as outras áreas existenciais.

Entre um momento romântico e o outro acontece a realidade, imperfeita, fedorenta, densa e cheia de arestas, e será com essas duas realidades tão opostas e contrastantes que tua alma terá de lidar enquanto exista entre o céu e a terra.

Se constróis a tua experiência de vida em torno do romance, esta será tua escolha e por mais que o mundo sensato te sugira que devas abaixar a bola e te conformar com menos, te sugiro que sigas tua vocação, e continues construindo momentos românticos, para ti e para os teus.

ÁRIES: A riqueza das emoções há de encontrar uma forma de se conectar com a realidade concreta, porque só assim dará para perceber a natureza dessa riqueza. Senão, de outra forma, a alma fica congestionada com as emoções.

TOURO: As palavras são definitivas, uma vez proferidas não podem mais ser recolhidas. Guarde isso na sua memória para medir suas palavras toda vez que sua alma for tomada por alguma paixão, seja essa positiva ou negativa.

GÊMEOS: Você está, agora, no centro do palco, e mesmo que sua alma se sinta um pouco fora de contexto, mesmo assim não há tempo de recuar. Agora faça o necessário para desempenhar seu papel da melhor forma possível.

CÂNCER: Ainda que o mundo critique seu perfeccionismo, sua visão idealista da realidade lhe outorga licença para continuar se apoiando nele. Se a realidade não é perfeita, pior para ela! Você continue em seu caminho.

LEÃO: Sentir muito e não saber o que fazer com tanto sentimento, eis a base de muita angústia. Porém, há uma hora certa para tudo e, com certeza, nestes dias é mais acertado você mergulhar no oceano profundo dos sentimentos.

VIRGEM: Mesmo que para você não seja muito fácil se conectar socialmente, isso é necessário neste momento, que encerra grandes riquezas através dos relacionamentos sociais. Portanto, saia de sua toca e se abra ao mundo.

LIBRA: Faça pouco, mas faça bem feito, se atendo aos detalhes do processo. Para isso, com certeza, além de ser uma atividade que gire em torno das obrigações, há de ser, também, algo que sua alma aprecie e desfrute.

ESCORPIÃO: Haveria algo melhor do que compartilhar momentos de regozijo e bem-estar? Certamente não! É por isso mesmo, por quão valiosos são esses momentos, que sua alma há de escolher a dedo as pessoas com quem compartilhar.

SAGITÁRIO: Talvez sua alma se sinta compelida a tomar alguma iniciativa diante de todas essas emoções que circulam em você e nos relacionamentos, mas seria prematuro. É preciso amadurecer melhor a situação e escolher depois.

CAPRICÓRNIO: A riqueza deste momento de sua vida reside na amplitude e diversidade dos recursos humanos. Procure ampliar seu círculo de influência fazendo contatos e, também, se dispondo a que as pessoas contatem você.

AQUÁRIO: Este é um momento de atividade prática, portanto, ainda que sua alma seja avoada e tenha dificuldade de concentração, a melhor maneira de driblar essa dinâmica é se dedicando com afinco a resolver questões práticas.

PEIXES: Se você se esforçar para enxergar além da densa névoa de suas preocupações e ansiedades, redescobrirá a alegria de viver, que aguarda pacientemente para que você a desfrute. Sem motivo, sem razão, apenas para celebrar.