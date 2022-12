Horóscopo de 13/12: veja previsões para esta terça

Data estelar: Lua Vazia a partir das 12h53

Verás que num único dia acontecem vários dias diferentes, porque o tempo não se conta apenas numericamente, mas qualitativamente também, e é por essa medida que se pode saber qual a duração de um momento. Nossa consciência é o fiscal de fronteira que tem de administrar as informações que provêm dos cinco sentidos em contato com a realidade objetiva, e também as que provêm da percepção subjetiva.

Nossas tradições civilizadas, porém, não consideram a subjetividade uma realidade digna de ser tratada como tal, e como resultado disso, nossa humanidade se atrapalha toda durante os períodos de Lua Vazia, que parece nos virar do avesso e expressar com força a subjetividade, ao passo que as tarefas objetivas, sempre em automático, sofrem panes, contratempos, e adversidades inesperadas. Respirar fundo e se despreocupar então

ÁRIES: Sempre será necessário e auspicioso viver com alegria, porém, raramente as circunstâncias são tão felizes para prover esse exaltado estado de ânimo. Não importa, celebrar pequenos momentos também serve. Em frente.

TOURO: O conforto e segurança que sua alma precisa nem sempre estão disponíveis de imediato, nem muito menos são encontradas através dos mesmos lugares e experiências de sempre. Essa condição é passageira, despreocupe.

GÊMEOS: O silêncio seria melhor, porém, se não for possível você silenciar, então pelo menos pergunte mais, se dedique a ouvir tudo que as pessoas têm a dizer, sem se comprometer a tomar partido por nada nem por ninguém.

CÂNCER: Hoje é um daqueles dias em que seria melhor verificar tudo que você daria por sabido ou garantido, porque do jeito que andam as coisas nada é certo. Porém, evite também que esse cenário traga os ares da ansiedade.

LEÃO: Quando pareça a você que chegou a hora de sair da inércia e entrar em campo, procure refletir novamente sobre aquilo que levou você a pensar assim, porque provavelmente não passa de um surto de precipitação. Melhor evitar.

VIRGEM: Procure tomar distância de tudo e de todos, porque este dia é confuso o suficiente para fazer sua alma se enganar a respeito das reais intenções das pessoas que, na prática, andam confusas e desorientadas. Deixe passar.

LIBRA: Quando as pessoas se desentendem, não há força que as consiga convencer de fazer as pazes. É preciso deixar que o tempo resolva as pendências, porque em muitos casos essas não passam de reclamações sem fundamento.

ESCORPIÃO: A exposição não será propícia neste momento, a não ser que você pretenda deixar expostas suas fragilidades e vulnerabilidades, o que seria muito raro em seu caso. Melhor fazer apenas o que seja obrigatório.

SAGITÁRIO: Suas certezas precisam ser revistas, porque o que outrora parecia seguro e inevitável, o tempo se encarregou de mudar e de apresentar a você interpretações diversas sobre o que para você eram certezas.

CAPRICÓRNIO: Arriscar é necessário, desde que sua alma consiga discernir o momento propício para isso, porque arriscar no momento errado significaria assumir problemas que, depois, seria muito difícil solucionar.

AQUÁRIO: O que era combinado foi descombinado e até parece que nunca se falou sobre o assunto. Assim de volúveis andam as ideações das pessoas neste momento, do qual seria melhor tomar distância e deixar o tempo passar.

PEIXES: Quando as coisas quebram sem razão aparente, ou há um sinal do Universo nisso ou é simplesmente um surto de má sorte. De uma ou de outra maneira, não valeria a pena gastar irritação ou ansiedade com essas coisas.