Horóscopo de 13/2: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua cresce em Câncer.



Cresce também a vontade de ir além do que nós determinamos ser a fronteira para, além da qual, não haveria retorno. Quantas experiências nos atraem, mas ao mesmo tempo determinamos antecipadamente que não as experimentaremos, porque marcariam uma ruptura.



Olha, não é que devamos praticar tudo que desejamos, porque, inclusive, não haveria tempo. Nós, definitivamente, desejamos muito mais do que somos capazes de satisfazer.



Porém, viver a maior parte do tempo limitando o que ansiamos interiormente experimentar, não seria essa uma opção saudável.



O problema não é o tempo, porque como ele não é uma coisa, não pode faltar nem sobrar. O problema são as decisões, os dilemas difíceis que temos de resolver para escolher que desejos realizar, e quais abandonar.



ÁRIES: Arrume seu espaço, porque tornar o meio ambiente próximo mais confortável e seguro operará a magia de deixar sua alma muito mais bem disposta para continuar a luta, durante a semana útil que está prestes a começar.



TOURO: Tanta coisa interessante para conversar, mas com quem? É hora de sair da toca e se aventurar pelas ruas, parques e lugares bonitos do lugar em que você mora, para fazer contato informal com as pessoas. Isso sim.



GÊMEOS: Seu bem-estar é importante, não apenas para seu regozijo particular, mas principalmente porque se você está bem, com certeza essa boa influência se irradiará na direção das pessoas com que você se relaciona.



CÂNCER: Tome as iniciativas que achar pertinentes, mas desprovidas da ansiedade de que tragam resultados concretos, porque apesar de suas decisões serem acertadas, o cenário em que acontecem está de ponta-cabeça.



LEÃO: Evite tirar conclusões dos sentimentos que surgirem agora, porque esses não falam do futuro, mas do peso que os acontecimentos do mundo exercem sobre a consciência humana. A sensação de fragilidade é pertinente.



VIRGEM: Nos relacionamentos, não se costuram ideais e sentimentos apenas, mas também os interesses concretos, os quais, por puro romantismo, acabam sendo desconsiderados, como se fossem inexistentes. Melhor ser realista nesse sentido.



LIBRA: Nem sempre o dia de descanso serve para descansar, às vezes, como agora, pode também servir para colocar em dia as estratégias que serão colocadas em marcha quando a semana útil começar oficialmente. Dia de trabalho.



ESCORPIÃO: A alegria, com certeza, será, não apenas o remédio para os males que pesam, como também atrairá sorte, se é que algo assim exista. A sorte nada mais é do que sua capacidade de se posicionar bem no jogo da vida.



SAGITÁRIO: Nem sempre é possível acertar, mas tampouco se erra sempre, a realidade oscila entre as duas possibilidades. Em algumas horas você é peça do jogo, noutras você é a alma que aposta e que assume o lugar de jogadora.



CAPRICÓRNIO: Esta é uma boa hora para socializar, para sua alma sair de dentro da caverna existencial, e se aventurar na direção de fazer contato. Todo contato valerá a pena, mas prefira se distanciar dos conflitos.



AQUÁRIO: Antes de tomar suas decisões, procure raciocinar sobre a necessidade real de ter isso ou aquilo, porque cada coisa que você adquirir agora se transformará em mais um trabalho que você terá de desempenhar.



PEIXES: Evite fazer força demais para se concentrar naquilo que pareceria ser importante, porque a alma também precisa de distração, inclusive para se recuperar do desgaste que a concentração demanda. Leveza e alegria.