Horóscopo de 13/3: veja previsões para este domingo

Data estelar: Sol e Netuno em conjunção.

Se nada do que realizaste continua sendo satisfatório, verás que a força da imaginação ganha terreno, e que tua alma se regozija em cenários inexistentes na atualidade, mas que servem de motivação para te lançar a novas aventuras, em busca de uma perfeição que, o mundo diz, é inatingível ao humano.

Ledo engano, a humanidade é capaz de realizar a perfeição, e a negar por decreto é o mesmo que afirmar que o único tempo real seja o presente, porque passado e futuro não existam.

O passado existe pela inércia de sua repetição, e o futuro existe premonitoriamente, tanto quanto a perfeição é conquistável, mas, ao mesmo tempo, ela é impossível para os que se acomodam em retóricas inconsistentes como essa, que o futuro nem o passado existam.

ÁRIES: Tudo que emociona sua alma há de encontrar uma forma de manifestação concreta, porque de outra maneira as coisas acabam congestionando na vida interior, e isso faz com que se perca a riqueza do momento.

TOURO: Com a mesma ou maior intensidade com que você profere palavras duras quando se encontra de mau humor, você precisa também dizer palavras de elevação, endereçadas, inclusive, às mesmas pessoas que foram alvos de críticas.

GÊMEOS: O pouco que você fizer para aproximar seus ideais da rotina, será o muito de facilidade que você criará para que, nas próximas semanas, haja avanço significativo de seus projetos e ambições. Em frente com isso.

CÂNCER: Os ideais podem parecer distantes, quase impossíveis de realizar, porém, a vida é um processo e o destino é um caminho. Portanto, vale a pena se regozijar com os ideais, porque são o combustível que sua alma precisa.

LEÃO: Uma origem bastante definida da angústia humana reside em que na maior parte do tempo a alma sente demais, porém, consegue fazer muito pouco com tanto sentimento. Agora é hora de você sentir demais. Depois, a ação.

VIRGEM: Se você quer evitar encontrar as mesmas pessoas de sempre, este dia é uma oportunidade de fazer novos contatos. Programe um passeio solitário, mas se abrindo aos contatos que aconteçam através de coincidências.

LIBRA: É evidente que é muito mais difícil fazer bem algo que a alma despreza do que se envolver numa atividade que brinde com prazer e regozijo. Porém, nem sempre é possível escolher. Bom humor é o remédio para tudo.

ESCORPIÃO: Quando a alma desfruta de bem-estar, perde também um pouco do necessário discernimento para saber escolher as pessoas com quem compartilhar esse exaltado estado de ânimo. Essa é uma questão que merece cuidado.

SAGITÁRIO: São tantas e tão variadas emoções para tão pouco tempo! Não importa, agora não é hora de discernimento, mas de mergulhar com liberdade e confiança nesse oceano de sentimentos que toma conta da alma.

CAPRICÓRNIO: Que haveria de melhor para um dia como hoje do que sair à esmo por aí, em busca de contatos? Saia da toca, deixe a caverna, o mundo social tem riquezas que precisam ser exploradas Os contatos são mágicos.

AQUÁRIO: Outorgue prioridade a tudo que seja de natureza prática, para organizar bem suas coisas e deixar tudo em ordem para a semana útil que está prestes a começar. Nada de complicações, muitas soluções, é por esse caminho.

PEIXES: A solidão mais solitária é descoberta nos momentos de sucesso, quando você olha ao seu redor e não há ninguém com quem compartilhar a celebração. Procure preservar bons relacionamentos para isso não acontecer.