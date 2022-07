Horóscopo de 13/7: veja previsões para esta quarta-feira

Data estelar: Lua Cheia em Capricórnio.

A acumulação exorbitante de riqueza material por um indivíduo, grupo ou nação será considerada crime de lesa humanidade em algum momento ainda incerto do futuro, porque, mesmo que o argumento irônico dos que hoje em dia detém esse poder seja de que não há prova matemática ou científica de que a fome, o crime e as injustiças terminariam com a correta distribuição das riquezas, a realidade do mundo atual, que permite e promove a acumulação exorbitante é baseada na exploração do humano pelo humano, com uns dominando e outros sendo escravizados.

Seria muito ingênuo aspirar a que esta abominação milenar finalize por meio do esclarecimento da casta dominadora, e dá calafrios imaginar a solução através do sangue vertido pela revolta dos escravizados. Eis que precisamos de uma nova intervenção divina para resolver.

ÁRIES: As emoções são misturadas e embaralhadas nesta parte do caminho, e isso teria de ser motivo para você desacelerar, porque não haverá como se livrar dessa condição atropelando o mundo e as pessoas. Claro que não.

TOURO: Pensar, pensar e pensar não significa que você chegará a alguma conclusão plausível, porque nem sempre a mente leva você a algum lugar de esclarecimento, até pelo contrário. Resolva conhecer e adapte seus pensamentos.

GÊMEOS: Pegue o que considerar seu, mas não se esqueça de que você existe num mundo pautado pela competição. Na prática, isso significa que outras pessoas podem disputar com você o território, mesmo não o merecendo. Competição.

CÂNCER: Adversários, aliados e indiferentes, não há mais do que essas categorias para você classificar as pessoas com que se relaciona atualmente. A classificação é necessária, para organizar melhor as estratégias.

LEÃO: Esta parte do caminho é bastante trabalhosa para dar resultados concretos, porém, ainda assim vale a pena insistir e, ao mesmo tempo, combater o cansaço que isso provocar. Do suor e das lágrimas, algo bom acontecerá.

VIRGEM: Sua determinação é sagrada, mas também é sagrada a determinação das outras pessoas, mesmo que contradizendo a sua. Portanto, o conflito é inevitável, e em torno desse girará a perspectiva de acordo ou de confronto.

LIBRA: Impossível garantir qualquer coisa que o valha por tempo indeterminado, todas as certezas da atualidade são temporárias. Porém, é necessário se agarrar a alguma, porque de outra maneira tudo seria insuportável.

ESCORPIÃO: O processo de esclarecimento pelo raciocínio é muito árduo, porém, sem esse você não desenvolveria discernimento suficiente para separar a fantasia da realidade. Continue pensando e negociando com sua alma.

SAGITÁRIO: Agora é o momento certo para você pôr as mãos em tudo que considera ser seu por merecimento, ou mesmo porque você deseja, ciente de que tomar posse não seria algo automático, mas fruto de estratégia elaborada.

CAPRICÓRNIO: O tempo, por si só, não amadurece nossa humanidade, que só pode evoluir quando faz bom uso das experiências que, aí sim, ao longo do tempo vão acontecendo. Fazer bom uso não é questão de tempo, mas de vontade.

AQUÁRIO: Apesar do senso de urgência, melhor será você se conter e deixar as coisas amadurecerem por si sós. Isso dará tempo para você também se esclarecer melhor e, talvez, perceber que seria inútil qualquer intervenção.

PEIXES: Há coisas que são inevitáveis, mas há uma longa lista dessas que é fruto de escolhas feitas na intimidade de sua alma. Procure se focar nessa segunda categoria e, como resultado, você terá mais domínio sobre tudo.