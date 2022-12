Horóscopo de 14/12: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Sol e Netuno em quadratura.

Se não tens ainda certeza absoluta sobre o que te apaixona, que é aquilo que seria impensável não ter ou experimentar, porque sem isso a vida não valeria a pena, então te dedica com afinco a te enxergar com absoluta sinceridade no espelho de tua alma, em busca dos ardores que te motivam o intelecto, o desejo e a ação, porque esses ardores, mesmo que os desconheças, estão aí, são a própria estrutura de teu ser.

Se conheces tuas paixões, e sabes bem por que ou por quem tua alma arde de vontade de experimentar, então deixa de perder tempo e te dedica a fazer e desfazer o que seja legítimo, em nome de te aproximar das experiências que nutram teus ardores, e que confirmem que, sim! A vida vale a pena! Porque penas haverá com certeza, mas também as oportunidades de confirmar o idílio de teus ardores e as experiências.

ÁRIES: Ainda há muito lastro para você se livrar, e isso não poderia ser feito de uma hora para outra, mas com esforço constante ao longo de bastante tempo pela frente. Procure aceitar isso e resolver o que estiver ao seu alcance.

TOURO: Os encontros que acontecem de forma casual, sem haver qualquer tipo de combinado, é desses que surgirão as oportunidades mais interessantes do momento. Porém, as coincidências não acontecem com você dentro de casa.

GÊMEOS: Você sabe, as pessoas prometem o que não cumprem, e fazem de si uma propaganda que beira o engano, mas que passa por normal. Procure manter os pés firmes na terra e se relacionar com absoluto realismo com todos.

CÂNCER: Nem todo esforço empreendido acaba em sucesso, por mais que o provérbio afirme o contrário. Isso não há de ser traduzido como uma espécie de injustiça da vida, porque ela tem razões que a consciência desconhece.

LEÃO: A fantasia é uma boa forma de equilibrar as agruras do dia a dia, porém, não é forte o suficiente para se sustentar por muito tempo, já que, quando realizada, demonstra que era melhor na imaginação do que na prática.

VIRGEM: Para que tudo saia de acordo com seus planos, ou pelo menos o mais parecido possível com esses, agora sua alma precisa fazer algumas concessões, porque as outras pessoas envolvidas também têm seus próprios planos.

LIBRA: São muitas pontas soltas para amarrar, porém, se você não começar o enredo vai ficar cada vez mais complexo e difícil de esclarecer. Portanto, procure se munir de boa vontade e passar tudo em pratos limpos. Aí sim.

ESCORPIÃO: Para você ter certeza de que realizará seus intuitos, sua mente precisa fazer alguns raciocínios muito distorcidos, fingindo que domina a vida, mas todo mundo sabe que a vida será sempre maior que nosso conhecimento.

SAGITÁRIO: Melhor não insistir, a não ser que você queira mesmo se encrencar mais, porque se a sua vontade apontar para a direção contrária, a de simplificar sua existência, então o melhor será deixar de insistir e conceder.

CAPRICÓRNIO: As coisas que são ditas por aí e que impactam sua alma, mesmo que não tenham sido ditas intencionalmente, ainda assim provocam reações viscerais em você, e isso é algo que promoverá ajustes de contas no futuro.

AQUÁRIO: Nada é certo, nada é seguro, porém, mesmo assim há muito a celebrar, porque a vida continua fluindo através de sua presença, a despeito de o cenário do mundo continuar se degradando a cada dia. Não importa.

PEIXES: É bastante comum que você se envolva em situações que não têm lógica nenhuma, nadando contra a corrente de todo e qualquer bom senso. Essa seria uma sentença de morte para as pessoas comuns, mas não para quem é de Peixes.